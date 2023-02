Cala Sapone ripulita dai volontari 

Arrivano i volontari di Marevivo a ripulire la costa di Capo Sperone. Un totale di 685 chilogrammi di spazzatura suddivisa in 35 sacchi di rifiuti di vario genere, tre boe e tantissimi ingombranti. Pulizia anche nella scogliera e in posti difficili da raggiungere per recuperare alcuni pezzi di gommoni utilizzati dai clandestini per raggiungere la costa e poi abbandonati. Il gruppo dei volontari che fanno parte della sezione sulcitana dell’associazione ambientalista, anche nell’ultimo fine settimana hanno lavorato una giornata intera per ripulire il territorio costiero dell’estrema punta dell’isola. L’azione svolta sabato rientra nel programma di adozione di coste e arenili che, nel sud ovest della Sardegna, sta facendo registrare un ottimo risultato. Oltre all’incuria e all’inciviltà dei tanti che abbandonano ogni tipo di rifiuto, nella zona, anche le raffiche di vento e soprattutto le mareggiate contribuiscono a far depositare rifiuti e plastica lungo la scogliera. (s. g.)

