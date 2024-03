Cala Regina, via i rifiuti dalla spiaggia  

Continuano le passeggiate ecologiche dei volontari di Cittadinanza Attiva Oikos. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica alle 9,30. Questa volta, armati di guanti e buste si andrà a pulire la spiaggia e la zona intorno a Cala Regina. Un’area (anche questa) presa di mira dagli incivili. Si verificheranno anche le condizioni dell’arenile dopo le ultime mareggiate.Con la primavera ormai alle porte, i volontari hanno scelto di concentrarsi soprattutto sulla pulizia delle spiagge che, tempo permettendo, saranno prese d’assalto per Pasquetta e anche per i successivi ponti del 25 aprile e del primo maggio.

E proprio a maggio è prevista un’altra passeggiata ecologica nella bellissima spiaggia di Mari Pintau. Le bonifiche riguarderanno anche la stradina di accesso all’arenile, purtroppo spesso disseminata di spazzatura. ( g. da. )

