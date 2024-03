Cala Regina invasa dai “rifiuti d’amore” 

Un tempo era Margine Rosso. Era lì, nello spiazzo davanti a Su Forti, che si appartavano le coppiette, davanti a un panorama mozzafiato.Poi erano arrivate le proteste dei residenti per i cumuli di rifiuti che l’amore consumato in auto portava con sé. La soluzione non traumatica era stata la sistemazione dell’impianto di illuminazione nel piazzale che aveva convinto gli amanti in cerca di intimità a migrare altrove.

Amore e rifiuti

Così adesso il problema si è spostato a Cala Regina. Qui, davanti al mare cristallino, ci si apparta e si gettano a terra fazzoletti, preservativi e oggetti vari, compresi i sexy toys.Ne hanno trovato tantissimi nei giorni scorsi, un vero e proprio tappeto, i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos, durante la passeggiata ecologica organizzata per ripulire la spiaggia e l’area circostante in vista della Pasqua.

«La parte più inquietante della bonifica» spiega il presidente di Oikos Michele Randaccio, «è stata proprio la presenza di innumerevoli salviette, preservativi e quant'altro, sia servito per amarsi. Ma evidentemente chi arriva fin qui, non ama sicuramente questo angolo di paradiso che è Cala Regina e tutto l’ambiente che lo circonda». E il luogo è l’ideale per appartarsi: non solo per lo scenario da favola ma anche per l’oscurità, quella che era mancata a Margine Rosso dopo la sistemazione dell’impianto di illuminazione pubblica.

Degrado

Il triste bottino di quest’ultima passeggiata ecologica, sono 350 chili di rifiuti raccolti tra cui tanta plastica, vetro, indifferenziato e, aggiunge Randaccio, «due sedili e una batteria d’auto molto inquinante perché ancora carica dei liquidi e qualche piccolo elettrodomestico. Non mi sarei mai aspettato a distanza di un anno dalle nostre ultime bonifiche, di trovare una tale quantità di spazzatura». A cui si aggiunge l’immancabile water, «con tutti quelli raccolti in questi anni» dice il presidente di Oikos, «avremmo potuto aprire un negozio di sanitari e arredare se non un albergo, di certo un b&b. Dobbiamo combattere in tutti i modi questa inciviltà, insieme per un mondo migliore, iniziando dalla nostra terra, dalla nostra città».

Altre sorprese potrebbe riservare anche la prossima passeggiata ecologica in programma il 26 maggio e che si concentrerà in un altro luogo suggestivo, la bellissima spiaggia di Mari Pintau capace ogni anno di ottenere il riconoscimento della bandiera blu.Anche qui purtroppo gli incivili sono sempre in azione deturpando con i rifiuti non tanto l’arenile ma la stradina di accesso alla spiaggia, che, soprattutto d’estate con il grande afflusso di persone, diventa un letamaio. Armati di guanti e buste i volontari si ritroveranno alle 9 in spiaggia e poi da qui puliranno tutta l’area circostante.

