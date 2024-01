Cala Pira, scattano gli espropri 

Basta con i recinti dei privati che impediscono un comodo accesso alla spiaggia di Cala Pira. E basta anche con lo scarso decoro offerto dai ruderi abbandonati a poche decine di metri dall’arenile. E allora – questa la decisione presa all’unanimità dal Consiglio comunale di Castiadas – via agli espropri e a un piano di riqualificazione per un totale di due milioni e 700mila euro.

In Consiglio

Nella delibera viene messo in evidenza che alla base di tutto «c’è un primario interesse pubblico», e cioè è necessario «rendere accessibile in sicurezza la spiaggia di Cala Pira» e quindi procedere «alla riqualificazione naturalistica e paesaggistica dell’area e degli immobili di Cala Pira».

Per questa operazione sono già stati stanziati 400mila euro. «Lo sbarramento dell’area privata – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni – impedisce una facile fruizione della spiaggia. La scorsa estate un mezzo di soccorso è rimasto bloccato per alcune ore proprio perché una sbarra bloccava il passaggio. C’è poi l’esigenza di migliorare l’offerta turistica e sposare il principio del superiore interesse generale della fruizione pubblica».

Il piano

Tre le fasi previste dal piano di espropri predisposto dal Comune. Dopo l’acquisizione della grande area (prima fase) si procederà con il recupero della Club House, un rudere abbandonato da oltre trent’anni a pochi metri dalla spiaggia che sarà utilizzato come centro servizi per i bagnanti. Un intervento – i soldi al momento non ci sono – da circa un milione di euro. Assieme alla Club House sarà recuperato un secondo edificio, la vecchia casa della finanza: sarà utilizzato coma base per le escursioni vero il bosco di Cala Sinzias e i nuraghi circostanti.

La torre

La terza e ultima fase riguarda l’acquisizione e il recupero della torre di Cala Pira. «Non è ancora chiaro – ha aggiunto il primo cittadino – di chi sia la proprietà, stiamo approfondendo la questione. Quel che è certo è che la Torre – pubblica o privata - deve essere a disposizione di tutti».

Per il recupero e il riutilizzo della Torre la spesa prevista è di mezzo milione di euro. Uno degli obiettivi – viene riportato nella relazione tecnica – è creare una rete con le altre torri che permetta di garantire il costante monitoraggio ambientale dell’intero bacino mediterraneo.

Sempre nell’ottica della valorizzazione di Cala Pira dalla prossima stagione scatterà il numero chiuso: «Proprio per tutelare il litorale e l’ambiente – ha concluso il sindaco Eugenio Murgioni - è doveroso introdurre un limite agli accessi in spiaggia».

