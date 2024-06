Cala Pira, grave malore  per una sub 

Una turista veneta è stata ricoverata in rianimazione dopo una immersione nelle acque di Cala Pira, in territorio di Castiadas. Si tratta di Annamaria Dappino, 53 anni: per lei i sanitari si sono riservati la prognosi. La donna, dopo i soccorsi a mare, è stata adagiata sull’elisoccorso e trasportata al Brotzu dove è stata presa subito in cura e ricoverata in gravi condizioni.

Secondo le notizie trapelate, la donna è uscita in barca insieme ad altri appassionati di immersioni nei fondali sulle coste del Sarrabus, raggiungendo il largo di Cala Pira dove pare si sia immersa e poi ha accusato un malore.

A soccorrerla gli stessi compagni di escursione che hanno anche lanciato l'allarme. Sul posto è arrivato l'elisoccorso che ha accompagnato la turista in ospedale. Per ricostruire con esattezza l'accaduto si sono messi al lavoro gli uomini della Capitaneria di porto e i carabinieri del Radiomobile di San Vito. (r. s.)

