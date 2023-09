Cala Pira, espropri e numero chiuso 

Il grande terreno di Cala Pira con all’interno alcuni immobili (per ora abbandonati) che sino a tre anni fa fungeva da accesso principale alla spiaggia (e anche alla torre) sarà espropriato «per pubblica utilità». Lo ha deciso l’amministrazione comunale dopo uno degli ultimi episodi capitati durante l’estate: un’ambulanza non è potuta arrivare vicino alla spiaggia per soccorrere una ragazza perché una catena con un lucchetto ne impediva l’accesso. Recinzione presente (e autorizzata) dal 2020, da quando cioè la società immobiliare proprietaria dell’area ha chiuso tutto, accessi alla torre compresi.

La delibera

Il via libera al procedimento che porterà all’esproprio è stato deliberato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi anche se il primo pronunciamento (in quel caso da parte del Consiglio) risale al 2015: «Considerato il primario interesse pubblico relativo all’intervento di recupero e riqualificazione naturalistica e paesaggistica dell’area e immobili di Cala Pira al fine di uno sviluppo ecosostenibile del territorio – viene messo in evidenza nella delibera – e rilevato che l’obiettivo è quello di valorizzare e tutelare il patrimonio presente e nel contempo fornire al visitatore la possibilità di fruire il territorio e le sue risorse naturali, culturali e paesaggistiche». Si dà mandato all’ufficio tecnico «per la revisione del progetto preliminare finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità».

La scelta

L’operazione costerà alle casse del Comune 400mila euro: «Cala Pira – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni – è il nostro piccolo gioiello e lo trasformeremo in un salottino. Questo è possibile farlo solo attraverso l’esproprio della grande area dove ci sono anche degli immobili. Un esproprio necessario anche per questioni di sicurezza, non è infatti concepibile che i mezzi di soccorso non possano accedere facilmente in spiaggia come purtroppo è accaduto». L’operazione sbloccherà inoltre l’accesso alla torre «e anche questo è un problema risolto». Per Murgioni l’acquisto dell’area «valorizzerà ancor più l’intera zona, comprese le proprietà private. Creeremo dei servizi, quelli che i turisti chiedono e che purtroppo a tutt’oggi mancano in gran parte della Sardegna».

Numero chiuso

Dalla prossima stagione è previsto il numero chiuso: «Stiamo puntando tutto sulla tutela del litorale e dell’ambiente – conclude Murgioni - è doveroso dunque introdurre un limite agli accessi in spiaggia. Nella zona di Cala Pira per parcheggi, strada, passerelle in legno e servizi vari siamo pronti ad investire più di due milioni di euro».

