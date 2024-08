Cala Pira aspetta il numero chiuso 

inviato

Castiadas. Lo vogliono tutti: turisti, residenti e amministratori comunali. Non mancano i contrari, ma la maggior parte dei bagnanti devoti alla spiaggia di Cala Pira chiede la limitazione degli accessi come accaduto nella vicina Punta Molentis, dove da qualche anno vige il numero chiuso. Lo scorso agosto più o meno in questi giorni il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni auspicava gli ingressi su prenotazione per l’estate 2024, ma il piano non è andato in porto. «Nel 2025 – assicura il primo cittadino – ci sarà il numero chiuso. Dobbiamo prima ultimare alcuni lavori per dotare l’area di tutti i servizi. Abbiamo appena realizzato la strada, poi sarà la volta del parcheggio e infine di tutti i servizi nella spiaggia». Per i lavori ci sono in ballo quasi tre milioni di euro.

I disservizi

Alle 8.30 nel parcheggio sterrato a due passi dalla spiaggia ci sono pochissime auto. Ma dopo mezz’ora non c’è più uno spazio. I prezzi non sono proprio economici: 6 euro fino alle 16 del pomeriggio, 10 euro per tutto il giorno. «Il biglietto – spiega una vigilante che aiuta i turisti a districarsi con il distributore automatico – vale per tutte le spiagge di Castiadas». L’arenile è praticamente privo di servizi: manca un bagno, non c’è un chiosco. «Ma alla gente piace anche così – spiega Alessandro Carta, bagnino 18enne di Quartu Sant’Elena – so che ci saranno degli interventi per migliorare l’offerta. Di sicuro i bagnanti, soprattutto le famiglie, apprezzano molto Cala Pira per la sua bellezza e per la tranquillità del posto. È una spiaggia sicura».

Gli appelli

Turisti e residenti aspettano il numero chiuso. «Ben venga – commenta Laura Tito – serve a preservare e tutelare l’ambiente. Non c’è spazio per tutti. Capisco che a qualcuno non piacciano gli accessi limitati, ma solo cosi riusciremo a conservare questi gioielli naturali». Anche Giuliana Fadda, di Serrenti, la pensa nello stesso modo. Arriva a Cala Pira quando ormai il parcheggio è al completo. Pazienta per qualche minuto, poi si libera uno stallo e tira un sospiro di sollievo. «Abbiamo la casa a Villasimius – racconta – sono d’accordo con il numero chiuso. In questo modo si tutela l’ambiente». Tiziano Boi, ex militare in pensione, frequenta il litorale di Castiadas da quarant’anni. «Sono favorevole – esordisce – il posto è piccolo e tutta la gente che arriva non ci sta. Spero che non si perda altro tempo. Bisogna seguire l’esempio di Villasimius. Hanno fatto bene a proteggere la bellezza di Punta Molentis limitando gli ingressi». La pensa nello stesso modo anche Giuseppe Di Paola, gestore del chiosco nel parcheggio a poca distanza dallo Scoglio di Peppino. «Sono d’accordo – dice – ma ci devono essere delle regole. Bisogna capire quali sono i criteri per stabilire il numero dei bagnanti. A Punta Molentis hanno limitato gli ingressi, ma c’è chi elude i controlli arrivando dal mare con i gommoni».

L’obiettivo

Il sindaco Eugenio Murgioni assicura che a Cala Pira ci sarà posto soltanto per 800-900 persone. «In questo modo sarà apprezzata ancora di più – conclude – adesso dobbiamo accelerare i tempi per realizzare i parcheggi e creare i nuovi servizi. Sono ottimista e spero che fine maggio del 2025 si concludano tutti i lavori».

