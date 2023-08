Cala Moresca, stop agli accessi Oggi all’opera gli artificieri  

Il quartiere di Cala Moresca, a Tortolì, ha adottato il personale impegnato nel servizio di ordine pubblico per il caso del presunto ordigno ritrovato tra gli scogli. Alcuni residenti, da giovedì a ieri, si sono prodigati andando incontro agli agenti del commissariato di Polizia, ai militari dell’Arma e della Guardia di finanza e offrendo loro bottiglie d’acqua fresca e qualche caffè.

Quattro equipaggi ogni 24 ore si sono alternati nel presidio della piazzetta affacciata sulla caletta dove, nella mattinata di oggi, sono attesi gli artificieri dell’Esercito per far brillare la spoletta a doppio effetto rinvenuta, giovedì pomeriggio, da un bagnante mentre transitava sulla scogliera.

Il comandante del Circomare, Mattia Caniglia, ha interdetto alla navigazione, alla balneazione e ad altre attività un’area di mare e di costa per un tratto di 150 metri dal luogo del ritrovamento. Non sono mancati, in questi giorni, i naviganti che hanno varcato la zona interdetta. Come a mezzogiorno di ieri quando un diportista ha infranto il divieto al timone di una barca ed è stato subito avvertito dagli agenti con la sirena bitonale della volante che lo ha allontanato.

Tanti i turisti in fila, molti stranieri, per chiedere i motivi dell’inacessibilità alla spiaggetta. Qualche timida protesta è arrivata da alcuni residenti, che avrebbero gradito più celerità nelle operazioni di brillamento del presunto ordigno bellico. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA