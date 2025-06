Cala Mariolu spopola ancora nelle classifiche delle spiagge 

Per gli utenti del portale www.Jetcost.it, specializzato nella ricerca dei voli aerei più convenienti, Cala Mariolu - Ispuligidenie è una delle tre spiagge italiane presenti nella graduatoria (le altre sono Marina Grande a Positano, in Campania, e Baia delle Zagare nel Gargano, in Puglia). La nomination della spiaggia di Baunei è motivata dal mare cristallino e i bianchi ciottoli di neve di Cala Mariolu - Ispuligidenie che deve i suoi due nomi alla deformazione del sardo "Su pulige de Nie" (le pulci di neve") e alla frequentazione della costa da parte dei pescatori ponzesi che chiamavano la spiaggia la "cala 'o mariuolo", la spiaggia del ladro, riferito alle foche monache che rubavano il pescato dalle reti.

