Stintino.
22 ottobre 2025 alle 00:28

Cala Lupo “chiusa” Residenti in rivolta 

Cancelli e recinzioni metalliche alte quasi due metri per delimitare l’area e “chiudere” l’accesso alla splendida spiaggia di Cala Lupo, l’arenile di Stintino fruibile da quarant’anni ai bagnanti provenienti dal Sassarese e ai condomini del vicino villaggio turistico. Quasi ottocento residenti contestano il nuovo proprietario dell’area, la società “Italiana Immobiliare 2018” con sede a Roma, che ha acquisito regolarmente all’asta il complesso turistico, un resort hotel con piscina, compresi due lotti di terreno adiacenti, interessati da un progetto di riqualificazione che avrebbe “blindato” la spiaggia di Cala Lupo. Il piano ha fatto scatenare la rabbia dei residenti, secondo i quali il titolare sta violando anche i passaggi condominiali. La sindaca di Stintino, Rita Vallebella, ha avviato una procedura di verifica per accertare la regolarità della occupazione fuori dalle aree demaniali: «Il Comune è pronto a tutelare gli accessi a mare - dice - che riteniamo sacri».

«La società ha occupato i due terreni che danno accesso allo specchio acqueo - spiegano i residenti - di cui abbiamo fruito per tanti anni, su cui come condominio abbiamo effettuato le manutenzioni necessarie. Ora ci costringono ad un percorso tortuoso e lungo per arrivare alla battigia». L’accesso diretto è stato chiuso con reti metalliche, per circoscrivere lo spazio destinato all’allestimento di lettini e ombrelloni. Tutto è in fase di accertamento da parte degli organismi di riferimento: Comune di Stintino, Demanio e il Servizio tutela del paesaggio della Regione. Nel 2023 il primo cittadino aveva fatto riaprire il varco di accesso alla spiaggia, interdetto ai bagnanti, disponendo il ripristino del passaggio a mare.

