Cala Luna, tavolo tecnico su ticket e numero chiuso 

Gli amministratori di Dorgali hanno riunito ieri sera il tavolo tecnico per discutere alcuni punti cruciali sulla gestione di Cala Luna. Numero chiuso, ticket ecologico, vigilanza, turnazione degli sbarchi: queste le problematiche discusse a porte chiuse con i rappresentanti di Capitaneria, Corpo forestale, Confcommercio, Questura e Prefettura di Nuoro e dei principali operatori del Golfo di Orosei. Alla superficie di spiaggia per bagnante, ipotizzata dal piano di gestione del Zsc/Zps “Golfo di Orosei” in 5,88 metri quadri per ciascuno, resta da associare la superficie di arenile disponibile, che nella bozza di regolamento vede escludere buona parte della spiaggia in corrispondenza dei “Grottoni”, considerata ad alto rischio frana. Una misura molto rigida secondo operatori turistici ed opposizione, che vedrebbe ridurre la superficie di spiaggia utile (e quindi il numero di persone sbarcabili) e che risulta incoerente rispetto a quanto accade nelle spiagge più a sud: Biriala, Mariolu, Goloritzè. Gli amministratori di Baunei sono coinvolti anche nel regolamento di Cala Luna. «Contestiamo la forma con cui è stata presentata la bozza, non la sostanza - dice il sindaco di Baunei Stefano Monni - visto che abbiamo l’occasione per creare un regolamento intercomunale, e quindi anche più autorevole nei confronti di chi a quel piano dovrà attenersi».

