Cala Luna, stop all’invasione 

++È un aprile da record a Cala Gonone, non solo per il caldo anomalo, ma per l'importante presenza di turisti stranieri, i ristoranti pieni e un brulichio di passeggeri e di motobarche che sembra più estivo che primaverile. Tra le destinazione Cala Luna, la perla del Golfo che presto potrebbe resistere all’assalto dei vacanzieri attraverso la formula del numero chiuso.

Negli uffici del Comune di Dorgali, si discute, si fanno bozze di regolamenti, ci si incontra con i vari enti e si prova a definire regole per gestire i flussi turistici. L’impressione, per chi conosce bene Dorgali e le dinamiche interne di politica territoriale, è che la barriera geografica del monte Bardia che separa il Comune dalla frazione, sia non solo fisica, ma a volte anche sociale, politica e con visioni diverse del modello di sviluppo da seguire. Così è la complessa ricerca di un equilibrio fra gli interessi più o meno legittimi degli imprenditori turistici, e chi invece da tanti anni tenta di mettere la salvaguardia ambientale in cima alle priorità. È stata proprio quella sul numero chiuso a Cala Luna la questione maggiormente dibattuta nel tavolo tecnico di lunedì scorso, a cui hanno partecipato gli amministratori di Dorgali, i rappresentanti di Corpo Forestale e Capitaneria e i principali imprenditori turistici del settore dei trasporti marittimi. Sul numero degli accessi giornalieri consentiti non c’è chiarezza ma secondo gli ultimi aggiornamenti la decisione sarebbe vicina.

La strategia

«Dopo due anni di intenso lavoro stiamo finalmente per determinare il limite di persone per la spiaggia di Cala Luna, la perla del Mediterraneo che va assolutamente tutelata», spiega l’Assessora al Turismo di Dorgali Sonia Mele. Èstato un percorso complesso e tuttora aperto su tre tavoli di lavoro: uno con gli imprenditori turistici, uno col Comune di Baunei e il terzo col Demanio Marittimo, sulla cui territorialità insisterà il nuovo pontile che, si auspica, sarà operativo all’inizio dell’estate.

Dai banchi dell’opposizione il consigliere e imprenditore turistico Marco Mura chiede un approccio democratico al problema e la tutela degli interessi del sistema economico:«Come gruppo di operatori turistici abbiamo portato sul tavolo della sindaca un cronoprogramma per una serie di incontri, per fissare un piano di coordinamento che consenta la migliore gestione della spiaggia».

Dialogo

Dal tavolo di discussione col Comune di Baunei si auspica per Cala Luna un regolamento intercomunale: «Da anni sosteniamo che anche su Cala Luna debba applicarsi questo sistema di accesso a numero chiuso, – commenta il sindaco di Baunei Stefano Monni -. Abbiamo inviato al Comune di Dorgali la bozza di un regolamento intercomunale che ha ad oggetto la disciplina unitaria e complessiva del sito di Cala Luna. Affinché sia fattivo ed efficace, ritengo che il confronto con gli operatori debba essere successivo alla predisposizione di un regolamento condiviso tra i due Comuni e debba avvenire a seguito di una convocazione congiunta». Per quanto riguarda le altre cale, da Baunei si confermano numeri e modalità organizzative dello scorso anno: «Un sistema collaudato che speriamo di migliorare anche quest’anno», conclude Monni.

Tutela ambientale

Sta a cuore a molti, compreso l’ex sindaco di Baunei e consigliere regionale Salvatore Corrias, primo fautore, nel lontano 2016, di un sistema a numero chiuso per la splendida Cala Birìala: «È una misura necessaria per la tutela degli habitat costieri e di chi vuole viverne la bellezza in sicurezza e santa pace. A Cala Luna si va concretizzando un processo di condivisione tra il Comune di Baunei (capofila nella gestione del SIC), il Comune di Dorgali, le istituzioni competenti e gli operatori dell’escursionismo, via mare e via terra. Anche la Regione dovrà avere un ruolo importante, in sede di indirizzo e di coordinamento, e sono certo che questo ruolo verrà svolto nel modo più rispondente alle esigenze del nostro territorio, affinché la pratica virtuosa del numero chiuso diventi consuetudine, e possa interpretare al meglio le attese e le prospettive di crescita economica delle nostre comunità».