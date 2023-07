Cala Luna, sindaci a confronto 

Il primo agosto doveva essere la data fatidica per rivoluzionare la quotidianità di un paradiso a misura di turista, troppo spesso preso d’assalto. L’ordinanza della sindaca di Dorgali, Angela Testone, che istituisce il numero chiuso a Cala Luna (massimo 600 persone a rotazione), dovrà prima superare il botta e risposta odierno in Prefettura a Nuoro. Alle 10.30, davanti a Giancarlo Dionisi, la prima cittadina si confronterà con il collega di Baunei, Stefano Monni. La guida del paese ogliastrino non ha gradito la fuga in avanti dorgalese, su una spiaggia che ricade pure nel suo territorio. E spera ancora in un ripensamento di Angela Testone.

Punto di domanda

La sindaca fa capire come il documento sia pronto. Al tempo stesso, l’invito al dialogo invocato dal prefetto barbaricino non può essere snobbato. Testone afferma: «L’ordinanza è stata predisposta, ma ogni decisione è rimandata al pomeriggio (di oggi, ndr ). All’uscita dall’incontro in prefettura deciderò». Come dire, i due sindaci si confronteranno, ognuno esporrà le proprie impressioni sulla gestione di una spiaggia che rappresenta uno dei simboli dell’intera regione. Tuttavia, Stefano Monni non indietreggia, il suo punto di vista è netto: «In questi ultimi giorni ho più volte sentito la Prefettura. Prendo atto che l’ordinanza annunciata non sia stata ancora emessa e mi auguro che, davanti al prefetto – quando ribadirò e illustrerò le mie motivazioni – la sindaca di Dorgali rinunci definitivamente e convenga con me di lavorare seriamente per il 2024. Frattanto, propongo di farmi sin da subito parte diligente al fine di sensibilizzare e responsabilizzare gli operatori turistici affinché, per la residua parte della stagione balneare 2023, gli accessi e i flussi sul sito di Cala Luna si svolgano con modalità il più possibile disciplinate. Lì, tra l’altro, garantiamo la presenza quotidiana di un nostro operatore, abilitato e munito di defibrillatore».

Trasporto marittimo

È il cuore pulsante di Cala Gonone. Gli operatori del trasporto marittimo sono una realtà importantissima per l’economia dorgalese. Centinaia di buste paga che ruotano intorno all’andirivieni di gommoni e motonavi, con destinazione Cala Luna e le altre perle della costa. Ecco perché il prospettato numero chiuso, oltretutto nel momento più importante dell’anno e con una stagione sottotono, ha fatto sobbalzare un comparto. Dopo tre incontri avuti con la sindaca (il 21 e il 29 giugno, e poi ancora il 17 luglio), il protocollo d’intesa avanzato da Angela Testone non è stato firmato dagli operatori del settore.

Gli operatori

«L’associazione di imprese condivide totalmente il principio che gli accessi a Cala Luna vadano contingentati – scrivono in una nota congiunta il Nuovo Consorzio Trasporti Marittimi, la Agostino charter, la Thunder srl e il Consorzio noleggiatori Cala Gonone –. Bisognerà solamente individuare un numero giusto, che tuteli prima di tutto il grande patrimonio naturale e in particolare chi, come questa associazione, da questa tutela trae il suo legittimo interesse. A tutto ciò si può arrivare, e il Comune di Baunei ha ben operato in questo senso, solamente con un rispettoso e severo confronto tra pubblica amministrazione e attività imprenditoriali».

