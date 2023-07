«Cala Luna ora non si tocca»  

L’imbarco dei vacanzieri non ha un orario prestabilito. I più mattinieri, nonché amanti del genere “spiaggia selvaggia”, si danno appuntamento nel porto di Cala Gonone intorno alle 8. Occorre prendere il biglietto del barcone che conduce alla meta più ambita, a quella Cala Luna che a breve diventerà a numero chiuso. Prima, però, bisogna pure fare i conti con un posto auto quasi impossibile da scovare nella località balneare dorgalese. «Non vedo l’ora di ammirare questa spiaggia di cui ho sempre sentito parlare», ammette Debora, turista toscana: «Starò a Cala Luna tutto il giorno». Ancora uno spiraglio di normalità apparente. Angela Testone, sindaca di Dorgali, non transige: «Tra poco su questa spiaggia preziosa potranno accedere massimo 600 persone, a rotazione».

Si parte

Dopo aver tentato inutilmente di prendere la motonave delle 9, la Pegaso 1 - causa posto auto non pervenuto nelle vicinanze del porto di Cala Gonone - si decide di attendere la corsa successiva. E di sbirciare un po’ la consolidata routine da banchina nella perla di Dorgali. Via vai continuo, code onnipresenti nella zona degli imbarchi e un giovane con la polo bianca, tale Simone, che indossa i panni del coordinatore con maestria. Ovvero, è colui che si destreggia con calma e professionalità nel molo preso d’assalto. Smista i vacanzieri in partenza, indica le barche disponibili e dà le informazioni. Soprattutto, evita che in porto si crei confusione e si accerta che l’andirivieni di imbarcazioni possa procedere senza soste e senza intasamenti. Sullo sfondo, tuttavia, aleggia un’ordinanza. Quel tema ricorrente, impossibile da scacciare e capace di creare continui malumori tra chi da una vita trasporta i turisti alla scoperta delle meraviglie della costa orientale, Cala Luna in testa. «Quest’ordinanza ha tanto il sapore di una violenza fisica e psicologica nei confronti delle imprese come la mia», esordisce Alessandro Lostia, comandante della Pegaso 1, imbarcazione da oltre 200 posti e diversi uomini di equipaggio: «Abbiamo investito idee e denaro in questo territorio. Per arricchirlo e per preservarlo allo stesso tempo. Quindi, il mio no al numero chiuso è dovuto al fatto che arriva in un momento così critico della stagione, dove il meteo è ballerino e le presenze sono in calo».

Polemiche a oltranza

Gli operatori turistici non nascondono il disappunto per una decisione, quella della sindaca Testone, che reputano «calata dall’alto, non condivisa». Rosa Patteri, imprenditrice dorgalese che ogni giorno piazza i suoi gommoni a noleggio a tanti vacanzieri, puntualizza: «Non siamo contrari al numero chiuso, anzi siamo i primi che vogliamo razionalizzare gli imbarchi, quelli in partenza da Cala Gonone. Per avere orari e una logistica fatta bene, però, occorre attendere l’inverno. Servono incontri e confronti, bisogna dialogare e condividere le decisioni». Angela Testone sentenzia: «Sul numero chiuso non si torna indietro, è un problema reale e sentito. L’alluvione ha ridotto la spiaggia, era doveroso intervenire. Inoltre, stiamo parlando di una spiaggia preziosa». Intanto, le motonavi solcano la costa, a pieno carico. Fanno ammirare ai vacanzieri angoli di paradiso. Quella montagna che incontra il mare. «Sono favorevole al numero chiuso, così non si poteva andare avanti», sussurra una ragazza del posto: «A Cala Luna c’era sempre troppo caos. Certo, capisco pure il disagio dei trasportatori: il provvedimento poteva arrivare prima ed essere condiviso».