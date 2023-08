Cala Luna, no al numero chiuso ad agosto 

Non ci sarà il numero chiuso a Cala Luna nel mese di agosto. La decisione è arrivata al termine di un vertice convocato in prefettura a Nuoro per dirimere l’annosa controversia tra Dorgali e Baunei. Scura in volto Angela Testone, la sindaca di Dorgali che aveva chiesto la misura per limitare l’assalto alla splendida spiaggia. Soddisfatto il collega di Baunei, Stefano Monni. L’ordinanza di Angela Testone è quindi saltata per «motivi di ordine pubblico» tra vivaci polemiche. A Cala Luna non ci sarà alcun numero chiuso. Tutto rimandato al 2024.

a pagina 8