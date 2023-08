Cala Luna, niente numero chiuso 

Ha lasciato la Prefettura di Nuoro poco dopo mezzogiorno. Da sola, scura in volto. Ieri Angela Testone non aveva alcuna intenzione di mascherare la rabbia. La sindaca di Dorgali non si è prestata neppure per una foto con il collega-rivale di Baunei, Stefano Monni. La sua ordinanza è saltata. A Cala Luna non ci sarà alcun numero chiuso. Tutto rimandato al 2024.

Rabbia in fascia tricolore

«Si è arrivati a questo punto perché ci sono state nei miei confronti, e nei confronti della mia amministrazione, tali pressioni per cui si guarda a una dilatazione dei tempi», tuona la prima cittadina. «L’imbarazzante vicenda del numero chiuso fantasma a Cala Luna ha svelato la totale inadeguatezza della sindaca - dichiara Elena Fancello, a nome di tutta la minoranza in Consiglio comunale -. Si dimetta immediatamente».

Tutto come prima

Dopo il vertice convocato nel palazzo nuorese di via Deffenu, alla presenza dei sindaci di Baunei e Dorgali - nonché del prefetto Giancarlo Dionisi, del questore Alfonso Polverino, dei comandanti provinciali dei carabinieri Elvio Sabino Labagnara e della Guardia di finanza Alessandro Ferri - è arrivata la conclusione che in tanti attendevano. Nessuna ordinanza, nessun numero chiuso. Certo, la salvaguardia della spiaggia-simbolo viene prima di tutto, ma occorre pianificare un eventuale provvedimento con calma e con tutti gli attori coinvolti, in vista del 2024. E per la stagione in corso, la sindaca di Dorgali assicura: «Il prefetto assumerà su di sé l’onere di salvaguardare Cala Luna. Collaborerò con tutte le forze che ha il Comune per raggiungere questo obiettivo». Testone prosegue: «Ci sarà un numero contingentato che spetterà alle forze dell’ordine e agli operatori turistici far rispettare». Il sindaco di Baunei non nasconde la sua soddisfazione. «Sono contento dell’esito dell’incontro in Prefettura a Nuoro - spiega Stefano Monni -. Tanto per cominciare è emerso un aspetto fondamentale: le tematiche ambientali, e la tutela di Cala Luna, sono all’attenzione di tutti. Per cui, in vista del 2024, e già da ottobre, ci metteremo a lavorare con un tavolo multidisciplinare. Sono certo che troveremo una soluzione unitaria e condivisa per una spiaggia alla quale tutti noi vogliamo molto bene».

«Dimissioni immediate»

È la richiesta che si leva dall’opposizione dorgalese in Consiglio comunale. «Le dimissioni immediate della sindaca costituirebbero l’unico gesto sensato per rimediare ai danni provocati in pochi giorni dal suo comportamento incomprensibile e prevaricatore, dal quale è derivata una settimana di tensioni sociali, con un gravissimo danno d’immagine al nostro territorio e al settore turistico - dice Elena Fancello -. Siamo favorevoli al contingentamento per salvaguardare Cala Luna, ma non è possibile pensare di prendere decisioni di questo tipo senza aver consultato la minoranza in Consiglio comunale, gli altri Comuni del golfo di Orosei, il territorio e gli operatori turistici».