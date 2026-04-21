Cala Luna, l’estate della pace 

La stagione turistica è già cominciata e i riflettori sono puntati su Cala Luna. Una delle cale simbolo del golfo di Orosei è al centro di un confronto tra Dorgali e Baunei. Gli eterni confinanti duellanti quest'anno sembrano aver trovato un accordo più strutturato per la gestione, sia dal punto di vista della gestione dei flussi, ma anche riguardo servizi, pulizia e manutenzioni. Le novità riguardano infatti gli aspetti ambientali, gli arrivi, i lavori infrastrutturali: le amministrazioni locali sono alla ricerca di un'intesa per affrontare una stagione che si preannuncia intensa.

Qui Dorgali

«Una notizia è che la spiaggia è più ampia rispetto allo scorso anno», annuncia Testone. I danni causati dal maltempo rischiavano di ridurre gli spazi, le mareggiate degli ultimi mesi hanno invece allargato l'arenile. «Ci aspettavamo una riduzione - osserva - è accaduto il contrario». In questi giorni, i due enti lavorano anche tenendo conto di questo cambiamento, soprattutto per quel che riguarda gli accessi che costeranno 2 euro e 50 centesimi. Per avere risposte chiare, però, c'è da risolvere il nodo sul completamento del pontile, che regola gli sbarchi. «Stiamo cercando di rifinire il lavoro - precisa Testone - ma servono condizioni meteomarine eccellenti, che finora si sono viste poco».

L'obiettivo è consegnarlo nel minor tempo possibile, affinché si possa garantire maggior sicurezza, senza approdi improvvisati. In parallelo, si è stabilito un limite massimo di 900 persone contemporaneamente.

Qui Baunei

«Con il Comune di Baunei, abbiamo convenuto questo numero - aggiunge Testone - e stiamo lavorando a un regolamento che definisca cosa si può fare e cosa no». Tra i dialoghi anche quelli legati alle fasce orarie per chi visita più cale nella stessa giornata. Per ora i turisti arrivano alla Cala soprattutto a piedi. A Baunei, il sindaco Stefano Monni ribadisce la necessità di una gestione congiunta: «C'è una spiaggia e ci sono due enti territoriali coinvolti - dice -. Sulla base di questo, stando anche alla richiesta della Regione, rivolta a entrambi i Comuni, di una delibera per un sistema di prenotazione unico per l'accesso e permanenza nella spiaggia, mi auguro che quest'anno possa andar meglio rispetto anche al precedente. Lo attendevamo da tempo». Monni parla del nodo legato al pontile e afferma: «Qui bisogna fare una precisazione, perché il Comune di Dorgali realizza il pontile all'esito di una gara, e qui non esercitano come ente: hanno vinto il bando. Pertanto, quello resta un servizio. In sostanza, la gestione del numero chiuso è una questione che riguarda gli enti territoriali, ma il pontile è un servizio che avrebbe potuto inserire chiunque». I servizi di trasporto marittimo cominceranno a breve, tra fine aprile e inizio maggio, ma le parole dei sindaci confermano il nuovo patto: «Riusciremo a trovare una quadra - dicono -. Quest’anno l’intesa è realizzabile».

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