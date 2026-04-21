VaiOnline
Turismo.
22 aprile 2026 alle 00:49

Cala Luna, l’estate della pace 

Baunei e Dorgali dialogano su gestione dei flussi, servizi e pulizie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La stagione turistica è già cominciata e i riflettori sono puntati su Cala Luna. Una delle cale simbolo del golfo di Orosei è al centro di un confronto tra Dorgali e Baunei. Gli eterni confinanti duellanti quest'anno sembrano aver trovato un accordo più strutturato per la gestione, sia dal punto di vista della gestione dei flussi, ma anche riguardo servizi, pulizia e manutenzioni. Le novità riguardano infatti gli aspetti ambientali, gli arrivi, i lavori infrastrutturali: le amministrazioni locali sono alla ricerca di un'intesa per affrontare una stagione che si preannuncia intensa.

Qui Dorgali

«Una notizia è che la spiaggia è più ampia rispetto allo scorso anno», annuncia Testone. I danni causati dal maltempo rischiavano di ridurre gli spazi, le mareggiate degli ultimi mesi hanno invece allargato l'arenile. «Ci aspettavamo una riduzione - osserva - è accaduto il contrario». In questi giorni, i due enti lavorano anche tenendo conto di questo cambiamento, soprattutto per quel che riguarda gli accessi che costeranno 2 euro e 50 centesimi. Per avere risposte chiare, però, c'è da risolvere il nodo sul completamento del pontile, che regola gli sbarchi. «Stiamo cercando di rifinire il lavoro - precisa Testone - ma servono condizioni meteomarine eccellenti, che finora si sono viste poco».

L'obiettivo è consegnarlo nel minor tempo possibile, affinché si possa garantire maggior sicurezza, senza approdi improvvisati. In parallelo, si è stabilito un limite massimo di 900 persone contemporaneamente.

Qui Baunei

«Con il Comune di Baunei, abbiamo convenuto questo numero - aggiunge Testone - e stiamo lavorando a un regolamento che definisca cosa si può fare e cosa no». Tra i dialoghi anche quelli legati alle fasce orarie per chi visita più cale nella stessa giornata. Per ora i turisti arrivano alla Cala soprattutto a piedi. A Baunei, il sindaco Stefano Monni ribadisce la necessità di una gestione congiunta: «C'è una spiaggia e ci sono due enti territoriali coinvolti - dice -. Sulla base di questo, stando anche alla richiesta della Regione, rivolta a entrambi i Comuni, di una delibera per un sistema di prenotazione unico per l'accesso e permanenza nella spiaggia, mi auguro che quest'anno possa andar meglio rispetto anche al precedente. Lo attendevamo da tempo». Monni parla del nodo legato al pontile e afferma: «Qui bisogna fare una precisazione, perché il Comune di Dorgali realizza il pontile all'esito di una gara, e qui non esercitano come ente: hanno vinto il bando. Pertanto, quello resta un servizio. In sostanza, la gestione del numero chiuso è una questione che riguarda gli enti territoriali, ma il pontile è un servizio che avrebbe potuto inserire chiunque». I servizi di trasporto marittimo cominceranno a breve, tra fine aprile e inizio maggio, ma le parole dei sindaci confermano il nuovo patto: «Riusciremo a trovare una quadra - dicono -. Quest’anno l’intesa è realizzabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

la crisi

Usa-Iran, l’accordo si allontana Vance non parte per Islamabad

Teheran diserta il vertice: «Via il blocco dei porti o non trattiamo» 
La crisi del sistema di emergenza-urgenza. L’Aou di Cagliari: lavori per garantire la sicurezza di pazienti e operatori

Medici in allarme: «Pronto soccorso  vicini al collasso»

La denuncia del sindacato Cimo: «Traumatologia, mancano posti letto»   
Cristina Cossu
La storia

«Ho scelto di garantire un pasto alla famiglia e abbiamo perso la casa»

Gara di solidarietà a Pabillonis per ricomprare l’abitazione 
Giovanni G. Scanu
regione

Energie rinnovabili, la legge Pratobello al vaglio dei giuristi

Confronto in Consiglio sulle vie per porre argini agli speculatori 
Milano

Escort, coinvolti 70 calciatori

Una delle donne cercava di capire dall’agenda di quale giocatore fosse incinta 