Cala Luna, le ragioni della sindaca 

Spiaggia nuova, nuove regole. È questo, in sintesi, l’assunto da cui è partita l’amministrazione di Dorgali, guidata dalla sindaca Angela Testone, nel voler disciplinare gli accessi alla spiaggia di Cala Luna, decisione contestata da Baunei e dall’opposizione consiliare di Dorgali. «Fra maggio e giugno, con le ultime alluvioni, Cala Luna ha subito un notevole ridimensionamento – affermano gli amministratori – solo in parte recuperato, condizione che non poteva lasciarci indifferenti e che richiedeva un intervento per evitare che un numero eccessivo di visitatori potesse arrecare danno alla spiaggia». Ma non è stata una decisione unilaterale e improvvisa, visto che un tavolo tecnico è stato posto in essere quasi due mesi fa.

La scelta

«Dalla condivisa necessità di normare gli accessi – prosegue la sindaca – abbiamo deciso di interpellare in primo luogo gli operatori del trasporto passeggeri di Cala Gonone, i quali, dopo un’iniziale riluttanza, nell’ultimo incontro tenutosi il 17 luglio si sono dichiarati disponibili alla stesura e conseguente sottoscrizione di un protocollo di intesa». Un accordo che avrebbe dovuto consentire di superare la stagione in corso senza che si creassero episodi di sovra saturazione, con potenziale rischio anche per i bagnanti.

Il conflitto

«Appena due giorni dopo ho preso atto con disappunto che gli operatori ritiravano la loro disponibilità ad un accordo condiviso, dichiarandosi già operativi con un controllo dei flussi autogestito». Un dietrofront improvviso dunque, e che secondo gli amministratori di Dorgali sarebbe dovuto a ragioni politiche, e non organizzative. «Fallita la ricerca di una soluzione condivisa, non ci è restato che lo strumento dell’ordinanza, che sperimentalmente e temporaneamente tuteli quel bene e chi lo visita. La difesa e la sicurezza del territorio non dovrebbe avere bandiere politiche – rilancia Angela Testone – non si tratta di attaccarsi medagliette, ma di rappresentare gli interessi della Comunità e non solo di una parte».

Una posizione ferma quella degli amministratori dorgalesi, che non ha mancato di suscitare approvazione ma anche aspri contrasti, non solo con gli operatori turistici ma anche con i vicini di Baunei, che si sono sentiti estromessi dalla gestione dell’arenile. Un contrasto, quello con gli amministratori ogliastrini, che ha già causato la grave indisponibilità del pontile di attracco, a cui necessitano urgenti lavori di ristrutturazione.

Il geografo

«La sensazione condivisa è che questi luoghi subiscono un carico antropico eccessivo – afferma il geografo Matteo Cara – e quindi il numero chiuso potrebbe essere una soluzione, ma manca ancora uno studio approfondito e organico sulla capacità di carico antropico del Golfo, sia a mare che a terra, che forse servirebbe soprattutto a mare». Uno studio che, secondo il geografo Cara non dovrebbe essere ulteriormente procrastinato.

