«Cala Luna, la mia casa paradiso» 

Ottocento metri di spiaggia finissima incastonata tra le falesie, un laghetto di acqua dolce, un boschetto di oleandri e macchia mediterranea tutto intorno. Un piccolo paradiso, lontano da casa circa quaranta chilometri di costa. I visitatori vanno e vengono: un tuffo, una nuotata, un boccone e poi si riparte. Terminata l’ondata di turisti, cala la sera.

Spiaggia come casa

Ma c’è chi quella spiaggia non può abbandonarla. «Faccio questo lavoro da oltre dieci anni. Siamo sei soci in tutto, gli altri si occupano del ristorante, mentre io lavoro nel chiosco sulla spiaggia. Parto da Baunei ad aprile e rientro a metà ottobre, non torno quasi mai perché il paese è troppo lontano, non c’è il tempo. Le poche volte che succede è solo per poche ore», racconta Mauro Secci, 43 anni. Così Cala Luna diventa la sua casa, per sei mesi l’anno. Un privilegio o una condanna, dipende dai punti di vista.

Lo spettacolo esclusivo di albe e tramonti che si mescolano all’azzurro del mare, in silenzio al cospetto della natura, da solo varrebbe il sacrificio. Durante la stagione, la giornata comincia prestissimo. «Parto tutte le mattine con il gommone per acquistare la merce che serve sia al chiosco che al ristorante, direzione Cala Gonone. Durante il tragitto mi godo il sole sorgere sul mare, con tutte le sue sfumature di luce. A volte mi sposto a Dorgali, Nuoro o Baunei, dipende dalle esigenze. Dopoessermi rifornito di tutto ciò che serve, rientro sulla spiaggia per aprire il chiosco».

«Dorgalesi amici miei»

La foce del rio Ilune segna il confine tra i territori di Baunei e Dorgali, per cui lavorare a Cala Luna significa stare a stretto contatto con i dorgalesi. «Sono carissimi amici e spesso si lavora assieme. Ci tengo a dirlo, non abbiamo mai notato la storica lotta fra i due paesi», afferma.

Scelta di vita

Stare per sei mesi l’anno su una spiaggia, lontano dal resto del mondo, è soprattutto una scelta. Una scelta lavorativa che si trasforma in una scelta di vita. «O ti piace o non ti piace – spiega Secci -, non ci sono vie di mezzo. Questo lavoro ti costringe a stare lì, ti costringe in parte alla solitudine, a rinunciare a tante cose. Limita la vita sociale. In continuo contatto con la natura, ho sicuramente tanto tempo per pensare». A voler essere precisi, Cala Luna li tiene legati a sé tutto l’anno, a turno. Come uno di quegli amori così forti, invadenti, che sovrastano. Terminata la stagione estiva, comincia il periodo invernale, ed è necessario stare di guardia.

Inverno da eremita

Il tempo per pensare aumenta durante l’inverno, quando passo intere settimane completamente solo. La spiaggia diventa un rifugio, è bellissimo. La natura cambia intorno a me, i colori del bosco e della pietra si modificano, il mare si fa più scuro. Ho la fortuna di vedere questo posto in tutte le stagioni – racconta. Dopo aver fatto qualche lavoro di manutenzione mi dedico a lunghe passeggiate, la sera faccio i cruciverba e guardo qualche film. Durante l’inverno il fuoco è il mio più grande amico, fa tanta compagnia».

In balìa della natura

Il silenzio, interrotto dalle onde, dai mufloni o dal passaggio di qualche cinghiale. Vivere a Cala Luna significa anche assistere a tutti i cambiamenti climatici: quasi ogni inverno la spiaggia viene cancellata dalle abbondanti piogge e dalle mareggiate; quest’anno il fenomeno si è verificato – per la prima volta – in primavera. «Siamo sempre in balìa della natura - conclude Mauro Secci - lei ci ricorda che noi siamo solo ospiti di questo posto».