Cala Luna irraggiungibile 

La strada provinciale numero 26 che dal centro abitato di Cala Gonone porta alle spiagge di Ziu Martine e Cala Fuili e al sentiero per Cala Luna è impraticabile, chiusa al traffico non solo delle auto ma anche pedonale dalla Provincia a causa di alcune grossi massi caduti sulla sede stradale probabilmente dopo le copiose piogge degli ultimi giorni. Fuili e Cala Luna quindi sono irraggiungibili dalla strada che porta all’inizio del sentiero con cui si può raggiungere la perla del golfo di Orosei. Con il servizio barconi chiuso in inverno, Cala Luna per ora è praticamente irraggiungibile. La sindaca di Dorgali, Angela Testone, è preoccupata: «Spero sia una cosa temporanea, chiediamo alla Provincia di fare le verifiche e gli interventi il prima possibile, per non compromettere la stagione turistica che inizia in primavera».

La chiusura

L’ordinanza di chiusura riguarda il tratto della strada che va dal chilometro 1,5, al chilometro 3,548, precisamente nella zona tra il bivio di Cala Fuili e l’accesso al sentiero per Cala Luna. Il 21 gennaio, a seguito delle copiose piogge che hanno interessato la zona, alcuni massi di notevoli dimensioni sono caduti sulla sede stradale, danneggiando la pavimentazione in diversi punti e buttando giù anche un muro. Una frana di dimensioni importanti. La caduta dei massi ha provocato seri rischi per la sicurezza pubblica, tanto che la Provincia ha ritenuto necessario interrompere immediatamente il transito, sia veicolare che pedonale, lungo il tratto coinvolto. L’ordinanza prevede la chiusura immediata del tratto interessato. La Provincia ha disposto che sia effettuata una valutazione della stabilità del versante, per accertare eventuali ulteriori rischi e stabilire gli interventi necessari a rimuovere le condizioni di criticità. Ma quelli sulla provinciale 26 non sono i soli danni provocati dal maltempo. Anche nel porto di Cala Gonone la mareggiata ha proiettato dal molo di sopraflutto due massi nel piazzale. La Capitaneria ha già avvisato la Regione competente in zona di demanio.

Tempi celeri

E proprio le condizioni di stabilità del versante della strada provinciale 26 sono quelle che preoccupano la sindaca di Dorgali, Angela Testone. «Speriamo sia una chiusura temporanea, c’è da risolvere prima di tutto la questione dell’ingombro dei massi, e fare la manutenzione e il ripristino della sede stradale – dice – ma quello che chiediamo, è che il commissario della Provincia si attivi subito prima dell’arrivo dell’alta stagione. Quella starda in primavera è la porta per Cala Luna. I distacchi ci sono sempre stati, ma una parte del costone, quella più vicina a Fuili, è protetta, l’altra è alberata e senza protezione, e bisogna intervenire. Abbiamo avuto il beneficio dell’acqua ma la pioggia ha creato anche disagi. Siamo in tempo per aggiustare ogni cosa», conclude la sindaca.

