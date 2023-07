Cala Luna, il numero è chiuso 

Scandisce parole che non ammettono ripensamenti. «Il numero chiuso a Cala Luna ci sarà dal primo agosto - dice la sindaca di Dorgali, Angela Testone -. Non si può permettere che quel gioiello vada perduto o rovinato. È un simbolo della Sardegna». L’ordinanza sta per arrivare. La prima cittadina va per la sua strada, appare impermeabile alle polemiche che stanno animando Cala Gonone. «Il numero chiuso è una follia - tuona Alessandro Lostia, proprietario di una motonave che ogni giorno conduce centinaia di vacanzieri a Cala Luna -. Ci creerebbe dei danni ingenti, in una stagione fin qui sottotono. Penalizzerebbe i trasportatori in regola, a vantaggio degli abusivi». Intanto, il sindaco di Baunei pretende dialogo dalla collega dorgalese.

Perla in pericolo

La recente alluvione che ha spazzato via Cala Luna ha spinto la sindaca a riflettere, ad adottare un provvedimento di cui si è parlato spesso e volentieri anche in passato. Solo nelle ultime ore è arrivata l’attesa accelerata. Prima Angela Testone ha cercato il dialogo con gli operatori turistici e con i titolari delle attività di trasporto marittimo; poi, in mancanza di un accordo e di una firma sul protocollo d’intesa prospettato, la prima cittadina ha deciso di portare avanti ugualmente il suo progetto. «L’obiettivo della nostra amministrazione è quello di salvaguardare un bene prezioso, per tutti i cittadini e per quelli che verranno», precisa Testone: «Il controllo sul carico antropico, arriverà dal primo agosto. Capisco anche le lamentele legate a una decisione di questo tipo, perché ridurre il numero delle persone fa calare le aspettative degli operatori del trasporto marittimo, in una stagione non esaltante. Però, bisogna mediare tra gli interessi generali e quelli di un gruppo di persone».

Polemiche a oltranza

Tra i proprietari delle motonavi, nonché dei tanti gommoni che ogni giorno lasciano il porto di Cala Gonone con destinazione Cala Luna, i commenti accomunano. Possono essere sintetizzati dalle parole di Rosa Patteri, imprenditrice del settore con la “Palmasera boat rental” e responsabile degli operatori balneari della zona. «Dopo diversi mesi di maltempo, passati a contare le perdite economiche, ora siamo chiamati a discutere del carico antropico di una spiaggia tra le più grandi del golfo - spiega -. Abbiamo atteso a lungo che l’amministrazione raggiungesse l’obiettivo di edificare il pontile, accesso indispensabile per un controllo dell’arenile. Ci sembra improbabile un contingentamento della spiaggia da un corridoio di lancio, nel momento più importante della stagione». Il sindaco di Baunei, Stefano Monni, aggiunge: «Considerato che anche il nostro Comune ha competenza su Cala Luna, chiedo ufficialmente alla sindaca di Dorgali di non adottare alcun atto che non sia pienamente condiviso con noi. Il numero chiuso - che abbiamo più volte proposto - dev’essere innanzitutto un numero giusto».

