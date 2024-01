Cala Luna, il Consiglio di Stato conferma: il pontile è di Dorgali  

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dalla "Marina di Baunei" in relazione all’assegnazione al comune di Dorgali della gestione del pontile di Cala Luna. La sentenza, pubblicata ieri mattina, pone fine al contenzioso sorto in seguito all’assegnazione della gestione del pontile da parte della Regione Sardegna. La “Marina di Baunei srl”, che gestisce il porto turistico di Santa Maria Navarrese, aveva subito contestato l’assegnazione, sostenendo la mancanza “dei requisiti richiesti dal bando”. Da Dorgali hanno sempre ribadito che “l’articolo 42 dello Statuto comunale esplicita che il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi”. «Prendo atto della sentenza odierna; oggi come ieri, ritengo che il sito di Cala Luna necessiti di una disciplina unitaria – ha commentato il sindaco di Baunei Stefano Monni - che a prescindere dal pontile governi gli accessi, la vigilanza, il salvamento a mare, il numero chiuso, la pulizia dell’arenile; con animo pienamente costruttivo, questa per noi è l’unica via percorribile per garantire efficacemente la tutela della pubblica incolumità e della salvaguardia dell’ecosistema di Cala Luna».

