Cala Luna, guerra senza fine 

I barconi partono a pieno carico, non si avverte alcuna flessione. Cala Luna resta sempre la meta più gettonata, lungo la costa orientale. Il fascino è irresistibile, il richiamo del suo mare dai colori impareggiabili è difficile da arginare. «Ecco perché la contesa tra Baunei e Dorgali va avanti da 50 anni, perché gli interessi sono aumentati», dice Giorgio Romano, comandante della motonave Turcali. Il numero chiuso pareva aver sopito i dissapori, «invece è l’unica cosa su cui siamo d’accordo», rimarca il sindaco ogliastrino, Stefano Monni: «Vogliamo una gestione condivisa dell’arenile, ce lo chiede pure la Regione». La collega dorgalese, Angela Testone, ribatte: «Baunei contesta i confini storici, ecco perché si discute».

Contesa infinita

Il numero chiuso c’è, massimo 900 persone. La diatriba però continua e neppure l’assessore regionale degli Enti locali, Francesco Spanedda, al momento è stato in grado di venirne a capo. Sebbene l’esponente della Giunta guidata dalla governatrice Alessandra Todde abbia recentemente inviato una mail a entrambi i Comuni, di fatto chiedendo di trovare un accordo per una gestione condivisa dell’arenile, la situazione resta di stallo. «C’è una questione rilevante», ribadisce la prima cittadina dorgalese, Angela Testone. «La Regione, e i precedenti sindaci di Baunei e Dorgali, hanno sottoscritto un accordo sui confini. Da 15 anni a questa parte, invece, c’è una contestazione di quei confini storici. È su questo punto che non siamo d’accordo. Tuttavia, siamo favorevoli su un altro aspetto: ovvero, sul fatto che la parte di competenza di Baunei e quella maggioritaria di competenza di Dorgali abbiano gli stessi indirizzi, ma non necessariamente la stessa azione amministrativa».

Fronte ogliastrino

Baunei non ha alcuna intenzione di indietreggiare sulla gestione della spiaggia-simbolo. Così, punta gli occhi su Cagliari, invoca l’intervento della Regione e sbandiera quella mail firmata da Spanedda. «Continuiamo a discutere perché non riusciamo a trovare un accordo su quello che per me è un presupposto fondamentale», dichiara il sindaco di Baunei, Stefano Monni. «Al di là dei confini, sebbene per noi siano sacrosanti e certificati da almeno 50 anni, c’è il tema della gestione di Cala Luna. Noi vogliamo che sia unitaria, condivisa. È questa la nostra richiesta, che da marzo sto avanzando a tutti gli enti. La email della Regione, inviata il 19 luglio, parla chiaro e ci invita a una gestione compartecipata di tutto l’arenile. Noi ci siamo, perché riteniamo che in questo modo si possa garantire una tutela seria dell’ecosistema e dei visitatori che in grande numero raggiungono questa spiaggia».

Doppio ticket

La gestione di Cala Luna appare singolare. Se da una parte la vicenda del pontile appare archiviata, con una sentenza del Consiglio di Stato che ha visto primeggiare Dorgali, dall’altra regna un pizzico di anarchia. Baunei chiede il suo «ticket volontario», allo sbarco sull’arenile. Dorgali fa altrettanto. Angela Testone motiva tutto: «Chiediamo un ticket perché il pontile che abbiamo realizzato ha dei costi. Lo chiediamo anche per le motonavi perché sul corridoio di lancio a loro dedicato pagano un contributo volontario per il salvamento a mare, per la pulizia della spiaggia. Tutti servizi a nostro carico».