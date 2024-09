Cala Luna, escursionista ferito alla gamba 

È caduto mentre transitava su un sentiero a Cala Luna, nel tratto in territorio di Dorgali. Un escursionista arrivato da Cagliari stava percorrendo una ripida pietraia che punta verso il mare quando, dopo aver perso l’equilibrio, è inciampato procurandosi la rottura del malleolo. È rimasto immobile, sullo stradello sterrato, accudito dai tre compagni d’avventura che si sono prodigati per aiutarlo e, nel frattempo, hanno chiesto l’intervento del 118. Alla centrale operativa di Sassari hanno ricevuto la chiamata poco prima delle 16, immediata la comunicazione all’equipaggio di Echo Lima 1 di base a Olbia. Il mezzo aereo dell’Areus è arrivato sul posto dopo mezzora ma l’intervento si è rivelato piuttosto complesso vista la zona impervia in cui si è verificata la caduta. Attraverso l’impiego del verricello, uno dei componenti dell’equipaggio si è calato sul sentiero e l’escursionista è stato recuperato con il triangolo di evacuazione. Un quarto d’ora di volo e l’elicottero è atterrato sulla piazzola adiacente l’ospedale San Francesco di Nuoro dove il personale sanitario ha sottoposto l’uomo a tutti gli esami che hanno evidenziato la frattura del malleolo. L’escursionista ha di fronte diverse settimane di cura. ( ro. se. )

