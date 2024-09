Cala Luna, Corrias: necessaria la gestione condivisa 

Sulla questione della gestione condivisa della spiaggia di Cala Luna, dove confinano i Comuni di Baunei e Dorgali, gestione proposta dalla Regione, interviene il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias, già sindaco di Baunei, con un comunicato. «È del 20 luglio la proposta di accordo fra la Regione, il Comune di Dorgali e il Comune di Baunei per una gestione condivisa del sito e per la progettazione di un Piano di Sviluppo Territoriale – rimarca Corrias -. Un accordo che prevede la possibilità di “disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». La Regione, per la prima volta nella storia, lo ha sollecitato e il Comune di Baunei lo ha fatto proprio. Il Comune di Dorgali ancora no». Secondo Corrias non c’è alternativa alla gestione condivisa, che dopo decenni metterebbe fine alle diatribe su tutela e competenze. «Noi sosteniamo fortemente la Proposta di Accordo promossa dall’assessore agli Enti Locali, perché crediamo che a Cala Luna debba prendere corpo un modello di gestione condiviso, senza frizioni di sorta, ma con reale spirito di collaborazione – conclude il consigliere regionale – e il Comune di Baunei, con maturità istituzionale, è pronto a sottoscriverlo. Auspico che il Comune di Dorgali, con altrettanta maturità, voglia fare altrettanto».

