Cala Luna a numero chiuso 

Numero chiuso per la spiaggia di Cala Luna, consentita a 900 persone in fasce orarie prestabilite a partire da lunedì. Inoltre, sarà il Comune di Dorgali, per sei anni, a gestire il pontile allestito per l’attracco dei natanti medio-piccoli, mentre le grandi barche potranno usufruire dell’apposito corridoio di lancio. Tutto da definire invece l’utilizzo dell’arenile di Cala Luna, servirà un incontro in Regione. È il risultato del veritice convocato ieri mattina in Prefettura a Nuoro.

L’accordo

«Intanto abbiamo un pontile che consentirà lo sbarco a tutti – dice Angela Testone sindaca di Dorgali – e poi abbiamo un corridoio di lancio dedicato alle motonavi. Soprattutto e prima di tutto è stato faticoso, ma estremamente interessante, il protocollo d’intesa raggiunto con quasi tutti i lavoratori e gli addetti al trasporto marittimo, con il quale abbiamo convenuto che a Cala Luna il numero massimo non può essere oltre 900 persone. Ci saranno steward a controllare tutto l’arenile, Cala Luna e tutta la costa di Orosei merita di essere tutelata». Stefano Monni, sindaco di Baunei parla di un incontro per «discutere sull’incolumità delle persone e per la tutela ambientale» ma su Cala Luna precisa: «Noi siamo fermi e convinti nel chiedere una gestione compartecipata di tutto l’arenile, attendiamo che l’assessorato agli Enti Locali ci dia una risposta concreta e fattiva sotto questo punti di vista»

Sicurezza a mare

Davanti al tavolo del Prefetto Giancarlo Dionisi, non c’erano solo i due comuni interessati a Cala Luna, Dorgali e Baunei, ma anche quelli di Orosei, Siniscola e Tortolì per discutere del piano di sicurezza, vigilanza e controllo nel golfo di Orosei in vista della imminente stagione estiva, con le forze dell’ordine e in video-collegamento l’assessore all’Urbanistica, Francesco Spanedda, i delegati degli assessori all’Ambiente e Turismo. Presenti anche i comandanti della Capitaneria di Porto di Arbatax e Olbia, Forestale di Nuoro e Lanusei, il Demanio. Ma le novità attese non riguardano solo il numero chiuso.

Dionisi

«A breve mi rivolgerò formalmente alla Regione, affinché predisponga tempestivamente tutte le misure utili a garantire la sicurezza delle coste rocciose del Golfo di Orosei, preservandone l’integrità del paesaggio, affinché non si ripetano tragici incidenti come quello che la scorsa estate ha tolto la vita a una nostra giovane concittadina» ha detto Dionisi aggiungendo che inoltre chiederà alla presidente della Regione, Alessandra Todde di convocare, dopo l’estate, un tavolo «per discutere sulla imitazione delle licenze da concedere agli imprenditori turistici».

RIPRODUZIONE RISERVATA