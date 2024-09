Cala l’inflazione, taglio dei tassi più vicino 

I numeri vanno meglio del previsto e la Banca centrale europea non vuole ignorarlo. L’inflazione nella zona Euro si sta infatti progressivamente sgonfiando indirizzandosi verso un più tranquillizzante 2%. Valore più che sufficiente per spingere la Bce ad anticipare il taglio degli interessi alla prossima riunione fissata a ottobre invece che a dicembre come previsto solo pochi giorni fa.

L’annuncio

La presidente della Bce Christine Lagarde ha indicato nell’audizione presso la commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo che «la disinflazione ha accelerato negli ultimi due mesi con il tasso “headline” sceso al 2,2% ad agosto e si prevede che scenderà ulteriormente a settembre, principalmente a causa del calo dei costi energetici».

Un ottimismo che fa già presagire le prossime mosse. Lagarde ha ricordato che l’inflazione di fondo, escludendo energia e alimentari, è scesa al 2,8% ad agosto, guidata da un calo dell'inflazione dei beni che ha compensato un aumento dell'inflazione dei servizi. L'indicatore dell'inflazione interna, che include solo voci con una bassa intensità di importazione, è rimasto elevato ad agosto, «poiché i salari hanno continuato a crescere a un ritmo elevato». Allo stesso tempo, la crescita complessiva dei costi del lavoro «si è moderata negli ultimi trimestri e gli utili hanno attenuato l'impatto dei salari più elevati sull'inflazione».

Per quanto riguarda la valutazione della strategia di politica monetaria la presidente ha indicato che tale lavoro «avrà una prospettiva più limitata rispetto alla precedente del 2021 e si focalizzerà sui cambiamenti del contesto inflazionistico e sulle implicazioni per la politica monetaria. Sarà conclusa nella seconda metà del 2025».

Prudenza

Rispetto all'andamento dei tassi di interesse, Lagarde ha ribadito agli Eurodeputati che la Bce manterrà un approccio guidato dai dati, senza alcun impegno già preso sulle future mosse. «Guardando al futuro, l'inflazione potrebbe aumentare temporaneamente nel quarto trimestre di quest'anno, poiché i precedenti bruschi cali dei prezzi dell'energia scompariranno dai tassi annuali, ma gli ultimi sviluppi rafforzano la nostra fiducia che l'inflazione tornerà al target in modo tempestivo. Ne terremo conto nella nostra prossima riunione di politica monetaria di ottobre».

La leader della Bce ha però sottolineato: «Il mondo sta cambiando rapidamente e l'Europa sta restando indietro. La diagnosi e la soluzione sono chiare: l'Ue deve unirsi e affrontare le sfide strutturali per aumentare la propria competitività» e servirà «far progredire l'unione dei mercati dei capitali», oltre a «sforzi significativi per rafforzare la resilienza economica dell'Europa e decarbonizzare l'economia».

