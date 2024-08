Cala Liberotto, due feriti in un incidente 

Due persone sono rimaste ferite in un tamponamento a catena che si è verificato ieri mattina sull’Orientale Sarda vicino a Cala Liberotto. Quattro le auto coinvolte nell’incidente che poteva avere conseguenze più gravi.

I soccorsi sono scattati poco dopo le 10 e sul posto insieme alle forze dell’ordine sono intervenuti gli uomini della squadra del distaccamento di Orosei dei vigili del fuoco. Le due persone ferite sono state estratte dalle rispettive auto dagli stessi pompieri e consegnate all’équipe del 118, per poi essere trasportate all’ospedale San Francesco di Nuoro dove sono state sottoposte ad accurati accertamenti. Fortunatamente hanno riportato contusioni di lieve entità. La circolazione sulla 125 in quel momento assai sostenuta, in quel tratto ha subito forti rallentamenti, per poi riprendere a scorrere regolarmente dopo la rimozione dei quattro mezzi coinvolti nel tamponamento a catena.

