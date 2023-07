Cala il sipario sull’Ogopogo E i Coma_Cose incantano Cagliari 

Attesi non hanno deluso le aspettative. Così i Coma_Cose ieri sera, alla Fiera di Cagliari, hanno raccolto grandi applausi per l’ultima serata dell’Ogopogo Summer Festival. Una tre giorni con ospiti nazionali e internazionali. Star che hanno fatto cantare e ballare un pubblico di migliaia di persone di tutte le età. Nell’ultima giornata, sei ore di musica ininterrotta, che ha accontentato tutti i gusti musicali. Ma non solo, ad anticipare i live e durante i cambi palco, gli artisti locali Sgribaz, Low-Redu, Jacopo Villata.

Dal Brasile

Ad aprire la serata è stata la brasiliana trapiantata a Milano, Emmanuelle, definita come la nuova icona della disco music. Sue “Disco incantato”, “È solo un gioco”, e la hit “Italove”, inserita anche nel film "Dogman” di Matteo Garrone.

Un vecchio leone

Subito dopo ecco Pino D’Angiò, celebre cantante funky negli anni Ottanta, oggi è un indomabile settantenne che non perde lo smalto. La sua “Ma quale idea”, canzone senza tempo, che rimase in cima alle classifiche, vendendo la bellezza di 15 milioni di dischi nel mondo, ha trascinato in cori e grandi applausi un pubblico composto da giovani che negli anni Ottanta non erano ancora nati. TikTok ha riportato in auge i brani di D’Angiò. Un autore che nel ’90 bissò il successo con “The age of love”, 20 milioni di dischi. Non solo cantante ma anche autore per Mina, attore e doppiatore. Chapeau.

In duo

Ed ecco il terzo set con gli amatissimi Coma_Cose, duo pop con radici nell’indie, formato da Fausto Lama e California, coppia nella musica e nella vita, promessi sposi sul palco del Teatro Ariston, nell’ultimo Festival di Sanremo, acclamati da pubblico e critica, un’impresa titanica al giorno d’oggi. Per loro infatti doppio premio della critica “Sergio Bardotti” e “Premio Lunezia”, per il valore musical-letterario per la canzone “L’addio”. Cita il testo “E comunque andrà, l’addio non è una possibilità”, indimenticabile ritornello, tutto il pubblico, cantava all’unisono, una delle canzoni più romantiche degli ultimi anni. Un concerto di un’ora, con i loro pezzi più conosciuti, “Mancarsi”, “Post concerto”, entrambe dischi d’oro, “Guerre fredde”, “Chiamami”, e la famosissima “Fiamme negli occhi”, una di quelle canzoni difficili da dimenticare.

Dj Hugel

In attesa dell’arrivo di Shiva, super star in quota adolescenziale, è stata la volta del dj e produttore Hugel, trentacinquenne francese di Marsiglia. Florent Hugel è uomo dei record con oltre due miliardi di ascolti streaming e numerosi dischi di platino, ha fatto letteralmente scatenare la folla presente alla Fiera ieri notte. Suo il remix di “Bella ciao”, e le hit “Castle”, “Tra Tra”, “Morenita”, “Bololo”, e la famosissima “Marianela”, diventato un tormentone estivo. Il suo motto? “Fai ballare le ragazze!”, se ballano loro il successo è garantito. E non si può che confermarlo osservando il pubblico che ieri notte a Cagliari ha festeggiato l’estate con lui.

