Cala il sipario sul Filming Italy 2023 Stelle e stelline in riva al mare di Pula 

La sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival anche quest’anno ha trasformato, dal 22 al 25 giugno (oltre all’anteprima del 21 al Notorious cinema di Cagliari), il Forte Village di Santa Margherita di Pula in una piccola Hollywood in riva al mare. Più di 50 titoli tra film, documentari, cortometraggi e serie televisive, internazionali e italiani, di generi assolutamente diversi. Un film in anteprima mondiale assoluta, “Below the belt” di Shannon Cohn, che vedeva come protagonista la star americana Rosario Dawson, ambasciatrice del festival di quest’anno (mentre la madrina della kermesse è stata l’attrice, ex Miss Italia, Francesca Chillemi). Come anteprima assoluta italiana c’era la nuova commedia di Fausto Brizzi, “Da grande”, con Ilenia Pastorelli.

I premi

Numerosi anche i premi assegnati, a cominciare dal Filming Italy Lifetime Achievement Award per una gloria del cinema mondiale come Christopher Walken, vincitore di un Oscar per “Il cacciatore” (1979). Mentre il Filming Italy Women Power Award è andato a diverse artiste che si sono distinte per il loro impegno, come l’atleta iraniana Nasim Eshqi e la nostra Martina Stella. Il premio Nanni Loy è andato quest’anno a Marco Bocci, Sergio Rubini e Matteo Garrone, con una menzione speciale alla carriera per Ornella Muti. Da segnalare anche il premio dedicato ai corti cinematografici, “Filming Italy Sardegna - In Corto”, assegnato da una giuria presieduta da Claudia Gerini e in collaborazione con l’Università di Cagliari e con il professore di linguistica italiana Massimo Arcangeli.

I divi

Oltre a Christopher Walken, tra le grandi stelle internazionali ricordiamo l’attore hollywoodiano Dennis Quaid, l’attore Alessandro Nivola, nipote del grande scultore Costantino Nivola, l’attrice delle serie “Happy Valley” e “Peaky Blinders”, Charlie Murphy, le attrici francesi Emmanuelle Béart e Clotilde Courau. Quest’ultima, nella vita moglie del principe Emanuele Filiberto di Savoia, ha dichiarato: «Per decidere se interpretare un film guardo prima il regista. In Italia lavorerei volentieri con Marco Bellocchio, un autore classico al suo meglio, e Alice Rohrwacher, perché fa un cinema che non assomiglia a quello di nessun altra; ma anche con Luca Guadagnino e Matteo Garrone, il suo “Reality” è uno dei film della mia vita». Grande senso dello humour da parte del britannico Dominic West, noto a tutti come il principe Carlo nella serie “The Crown”: «La mia vera fortuna? A un certo punto la televisione è cresciuta molto nella considerazione generale: grandi sceneggiature, grandi personaggi, veri e propri eventi in alcuni casi. Come “The Crown”, fatto così bene, in termini di verosimiglianza storica, che si è giunti al paradosso del pubblico che si lamenta per ogni minima incongruenza».

Da citare le masterclass rivolte agli studenti. Una su tutte, quella tenuta da Richard Gere. Atteso a Pula, ha invece svolto la sua lezione via streaming. Assente sull’Isola anche l’annunciata Rosario Dawson.

