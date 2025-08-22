VaiOnline
Festival/2.
23 agosto 2025 alle 00:23

Cala il sipario su Pedras et Sonus  con due show a Gonnosnò e Cagliari 

Il Pedras et Sonus Jazz Festival si prepara al suo epilogo: stasera il viaggio si concluderà con un doppio appuntamento carico di simboli e suggestioni. Alle 19, nella chiesa di Sant’Elena a Gonnosnò, il polistrumentista e compositore Matteo Carta porterà in scena il progetto King Shepherd and the Lost Sheep, arricchito dalla voce narrante di Matteo Guidarini, per un racconto che intreccia musica e teatro, evocazioni pastorali e paesaggi interiori, tradizioni orali e spiritualità mediterranea.

La serata proseguirà a Cagliari, per uno storico debutto del festival nel capoluogo isolano. Negli spazi Ruja Osteria e Tradizioni (via Baylle 75) ecco il quartetto del batterista Enrico Antonio Locci che renderà omaggio ai grandi maestri della musica afro-cubana moderna. Ad accompagnarlo ci saranno Dario Zara alla tromba, Alessio Zucca al pianoforte e Andrea Parodo al basso.

Giampiero Marras