Cala il sipario su Paolo Bonacelli  

Un tassello importante del teatro italiano ma come ben sa chi non ha la memoria corta Paolo Bonacelli, scomparso mercoledì notte all’età di 88 anni, è stato un pilastro della scena isolana. Il grande attore è stato infatti il direttore artistico per circa dodici anni (dal 1994) del Teatro di Sardegna e ne ha condiviso una parte importante della sua storia consumata sulle tavole del Teatro Massimo di Cagliari. Anni cui Bonacelli non si è limitato a disegnare i cartelloni di importanti stagioni ma ne è stato protagonista con opere importanti nei principali teatri isolani. Non va dimenticato, inoltre, che ha lavorato con il regista Peter Marcias nel film “Un attimo sospesi” del 2008.

Buddista

Gli piaceva dire che tutta la sua fortuna stava negli occhi verdi: «Senza quelli - diceva Paolo Bonacelli e il suo vocione da baritono si rompeva in una sonora risata - Alan Parker non avrebbe mai preso un italiano per fare il turco in “Fuga di mezzanotte” e a Hollywood non ci sarei mai nemmeno passato. Non che mi interessasse tanto, ma pagavano bene!». Il grande attore del teatro italiano cerca da oggi la sua reincarnazione secondo la fede buddista a cui si era convertito anni fa, ma nella memoria del cinema, della televisione, della scena, Paolo Bonacelli si reincarna ogni giorno per quella virtuosa capacità di essere uno, nessuno e centomila che pochi hanno saputo coltivare meglio di lui.

Teatro

Nato a Civita Castellana il 28 febbraio 1937, diplomato all'Accademia d'arte drammatica a Roma, chiamato al debutto da Vittorio Gassman per “Questa sera si recita a soggetto” col Teatro Popolare nel 1962 , Bonacelli è fin da subito un formidabile animale da palcoscenico. La sua voce potente lo fa notare anche da chi siede in ultima fila, il fisico corpulento ma agile gli schiude una gamma di caratterizzazioni molto diverse, la duttilità della voce, con una dizione sanguigna e tonalità che passano senza sforzo dal suadente al roboante, gli permette di rendere vivi i grandi protagonisti del teatro, da Shakespeare a Pinter, da Sartre a Moliere, anche se sarà sempre legato a personaggi moderni, stranianti, ironici e surreali al confine con l'assurdo. La sua è la generazione dei Glauco Mauri, Gianni Santuccio, Massimo De Francovich, Romolo Valli: protagonisti capaci di riempire la scena senza le pose dei vecchi capocomici, ma con un carisma che si fa arte. «Io non sono colui che porto in scena - diceva -, piuttosto sono l'accompagnatore della fantasia dell'autore che leggo nelle parole del testo e mi sforzo di rendere vive per lo spettatore. Ma quando cala il sipario io resto solo Paolo, con la mia vita e le mie passioni".

Cinema

Se il teatro è stato la moglie di Bonacelli, è grazie a una generosa amante come il cinema che il suo volto è diventato popolare in Italia e nel mondo. Oggi infatti tutti lo ricordano come l'avvocato di “Johnny Stecchino” con l’amico Benigni con cui si era già confrontato in “Non ci resta che piangere” insieme a Massimo Troisi (lì era Leonardo), il marinaio di “Comandante” per Edoardo De Angelis o soprattutto il terribile fascista di “Salò”, l’ultimo profetico film di Pier Paolo Pasolini. Sul set in giovane Bonacelli era arrivato già all'inizio degli anni '60 e si era fatto notare da Mario Mattoli con una particina di classe in "Cadavere per signora" del 1964. Da allora ha lavorato con tutti i più grandi da Scola a Montaldo, da Bologninj a Liliana Cavani, da Rossellini a Francesco Rosi. Lo hanno voluto Antonioni e Bellocchio, ma lui non si è mai negato al cinema popolare e lo si ritrova anche in commedie come “Rimini Rimini” o “Io speriamo che me la cavo”.

