Cala il numero dei ragazzi senza futuro 

In Sardegna cala il tasso di Neet, i giovani tra i 19 e 29 anni che non sono occupati né inseriti in un percorso di istruzione e formazione. Il dato è stato sottolineato nel della riunione plenaria, avvenuta a Cagliari, del Comitato di Sorveglianza del Por Fse Sardegna 2014-2020 e del Comitato di Sorveglianza del Pr Fse+ Sardegna 2021-2027. Dopo i saluti istituzionali, il Comitato di Sorveglianza ha presentato l’Informativa sullo stato di avanzamento del Programma alla sua conclusione, attraverso focus specifici sulla spesa sostenuta e sulle previsioni calcolate fino alla fine della Programmazione, e sul Piano Operativo Complementare.

Soddisfazione è stata espressa dalla rappresentante della Commissione Europea, Adelina Dos Reis, per l’articolato percorso di concertazione realizzato con il Partenariato e per i risultati raggiunti, tra cui la riduzione del tasso Neet (i ragazzi dai 19 a 29 anni che non sono né occupati, né inseriti in un percorso di istruzione e formazione). «Un risultato importante - afferma Dos Reis - raggiunto grazie al lavoro del partenariato nella gestione dei fondi strutturali».

In Sardegna, infatti, i Neet calano quasi del 12%. All’inizio del precedente ciclo di programmazione la percentuale era del 27,7%, ora si attesta al 16%, allineandosi sostanzialmente con la media nazionale.

