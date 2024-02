Cala il livello delle acque: timori nel lago San Sebastiano 

Continuano inesorabili a ritirarsi le acque del lago San Sebastiano facendo riemergere sentieri, piante e il fondo melmoso. Uno spettacolo che preoccupa, nessun allarmismo ma il persistere del periodo siccitoso e le alte temperature, inusuali per questa stagione, proiettano il pensiero all’estate. All’acqua sono legate tutte le attività che si svolgono al lago, quelle sportive con le gare di canoa-kajak e quelle turistiche con le numerose visite che popolano l’invaso ma anche il lavoro dei campi. «Sicuramente la situazione è preoccupante», ammette Piermario Melis, presidente del Circolo Nautico, «per quanto non siamo proprio fiduciosi ci resta la speranza della pioggia almeno per marzo e aprile. Se ciò non si dovesse verificare sarà veramente una stagione molto difficile».

La mancanza d’acqua sta cambiando pian piano l’aspetto dell’invaso artificiale, gli addetti ai lavori sono attenti alle previsioni e attendono speranzosi le nuvole cariche di pioggia. «È evidente che questo autunno sono mancate le precipitazioni», ha detto Mario Luigi Casu, presidente della Polisportiva che opera dall’altra parte del lago, «per ora il campo di gara per la canoa-kajak è praticabile, a breve ci saranno degli stage di allenamento, la preoccupazione potrebbe nascere se questa primavera non dovesse piovere». Nulla dunque è ancora perduto, già nei prossimi giorni il sole dovrebbe lasciare spazio alle nuvole, ciò che serve però è la pioggia.