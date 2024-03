Cala il gelo sui negoziati per la tregua: Israele ritira la delegazione 

Tel Aviv. Sui negoziati per Gaza in Qatar è sceso il gelo. Anzi, di fatto sembrano siano saltati del tutto, visto che il premier Benyamin Netanyahu ha ritirato la delegazione israeliana a Doha. I motivi, secondo lo Stato ebraico, risiedono non solo nelle richieste ribadite da Hamas al tavolo delle trattative, ma anche nella risoluzione sull’immediato cessate il fuoco nella Striscia e il rilascio degli ostaggi approvata dal Consiglio di sicurezza dell’Onu con l’astensione - la prima volta in assoluto - degli Usa. Per questo il team guidato dal capo del Mossad David Barnea ha lasciato il tavolo negoziale, anche se il Qatar ha negato che i colloqui siano morti e una fonte israeliana ha riferito che i tecnici della delegazione sono ancora lì.

La mossa di Israele è seguita alla presa di posizione di Hamas poche ore dopo il voto all’Onu. La fazione islamica ha fatto sapere di aver informato i mediatori che «il movimento si attiene alla sua visione presentata il 14 marzo, perché l’occupazione non ha risposto alle richieste fondamentali». Tra queste ha confermato «un cessate il fuoco completo, il ritiro totale dalla Striscia di Gaza, il ritorno degli sfollati e un vero scambio di prigionieri». «La posizione di Hamas - ha attaccato l’ufficio di Netanyahu - dimostra in maniera chiara che non è interessata a continuare le trattative e rappresenta una prova dolorosa dei danni causati dalla decisione del Consiglio di sicurezza». Gli Usa hanno contestato questa ricostruzione - secondo il portavoce del dipartimento di Stato Matthew Miller - «inaccurata sotto ogni aspetto». Ma l’ufficio del premier ha insistito che «Israele non si arrenderà alle richieste strampalate di Hamas e continuerà ad agire per raggiungere gli obiettivi della guerra».

