Cala Gonone Jazz XXXVII «Questo piccolo rifugio» 

Ci si nutre di sonorità diverse, al Cala Gonone Jazz Festival, per una miscela di sound da incanto. Il ritmo del jazz si esprime nei concerti dal 18 al 21 luglio tra l'Acquario di Cala Gonone, il Villaggio del jazz e le Grotte del Bue Marino e, nel fine settimana del 27 e 28 luglio, al Teatro Comunale di Dorgali con due soirée dedicate al pianoforte.

La squadra

Il Festival Cala Gonone Jazz dona prestigio all'estate sarda, in cui il golfo di Orosei è palcoscenico suggestivo di 13 concerti. L’associazione culturale Intermezzo di Nuoro alla guida ha riunito artisti di fama internazionale aprendo all'incontro tra realtà. Il Comune di Dorgali, con la sindaca Angela Testone, insieme agli Assessorati del Turismo e della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna, il Nuovo Consorzio Trasporti Marittimi, Coldiretti Nuoro e Ogliastra insieme alla Cantina di Dorgali, l'Acquario di Cala Gonone sostengono l'evento.

Il cartellone

L'apertura del Festival, il 18 luglio all'Acquario, è affidata al musicista ovoddese Pierpaolo Vacca con un lavoro ispirato al world music, il “Travessu”, suo album di esordio. Il 19 e 20 luglio ci si sposta sul Lungomare Palmasera che rielabora il Villaggio del Jazz grazie alla Coldiretti: il pubblico godrà di buona musica e dei sapori autentici del territorio. Si apprezzeranno le voci del coro femminile Eufonia di Gavoi con la contaminazione del contrabbasso di Sofia Bianchi. Il sabato sarà la volta del compositore e pianista palestinese Faraj Suleiman in quartetto con un repertorio classico influenzato da ritmi arabi/orientali.

Il 21 luglio ci si imbarca per le Grotte del Bue Marino dove tutto è magia e si assiste al duo Quest of Invisibile in cui vibra il mondo della giovane flautista franco-siriana Naissam Jalal.

La prima tornata melodica si conclude al Villaggio del Jazz con il trio della pianista italiana Francesca Tandoi, a cui seguirà il progetto del noto musicista e polistrumentista americano Kahil El’Zabar: Ethnic heritage Ensemble 50th Anniversary, contributo alla musica nera. Le giornate finali, 27 e 28 luglio, sono dedicate alle stelle del jazz: il versatile pianista Emmet Harley Cohen in trio e il talentuoso jazzista carioca Amaro Freitas. Il programma è disponibile sul sito: calagononejazzfestival.com.

La missione

L'associazione culturale Intermezzo accorcia le distanze tra storie di vita lontane, attraverso la musica: “A Piece of Shelter”, un piccolo rifugio è, il sottotitolo dell'edizione XXXVII. I suoni rievocano sensazioni di pace già se si pronuncia la parola piece: si esalta l'accoglienza che la musica regala al suo pubblico. «Abbiamo scelto artisti internazionali che rappresentano il sentimento di cambiamento, capaci di far sentire la propria voce. La parola spetta proprio agli artisti e alla loro musica», spiega la responsabile delle comunicazioni de Intermezzo, Martina Serusi.

