Cala Gonone Jazz, tutto il ritmo dei 39 anni! 

Tra grotte affacciate sul mare, tramonti sul Golfo di Orosei e quasi 40 anni di storia, il Cala Gonone Jazz Festival si prepara a tornare con una nuova edizione tra musica, paesaggio e identità territoriale. La manifestazione spegnerà quest’anno 39 candeline con appuntamenti il 9, 24, 25 e 31 luglio e il primo agosto, confermando Cala Gonone tra i luoghi simbolo del jazz in Sardegna. Ancora protagoniste le Grotte del Bue Marino, l’Acquario di Cala Gonone e il Teatro Comunale, in un cartellone che intreccia jazz contemporaneo e tradizione musicale locale.

Il programma

A raccontare la filosofia della nuova edizione è il direttore artistico Giuseppe Giordano: «Il Festival è arrivato alla trentanovesima edizione e quest’anno abbiamo voluto concentrare le nostre energie organizzando le manifestazioni nelle tre location che riteniamo più importanti». Un’edizione costruita attorno ai luoghi simbolo di Cala Gonone e a un cartellone che alterna jazz internazionale, sperimentazione e tradizione musicale sarda. Si parte giovedì 9 luglio al Teatro Comunale con i “DueperDuo”, progetto formato da Andrea Morelli e Massimo “Maso” Spano, seguiti dalla sassofonista statunitense Lakecia Benjamin con il suo quartetto. Il programma riprenderà venerdì 24 luglio dividendosi tra due spazi differenti. Alle 19, all’Acquario di Cala Gonone, Mauro Palmas e Giacomo Vardeu presenteranno “Sighida”, mentre in serata il Teatro Comunale ospiterà prima il bluesman Francesco Piu e poi, alle 22, Gegè Telesforo. Sabato 25 luglio sarà invece la giornata più intensa del festival. Al mattino le Grotte del Bue Marino ospiteranno due concerti acustici: Rachele Andrioli porterà in scena “Leuca”, mentre Giacomo Vardeu si esibirà in solo all’organetto diatonico. In serata si tornerà all’Acquario con Sandro Fresi e il progetto “Iskeliu”, prima del finale al Teatro Comunale dove saliranno sul palco i Freak Motel, formazione nu-jazz tra le più note della scena sarda, seguiti dal pianista statunitense Joey Calderazzo. Spazio anche alla memoria e alla tradizione venerdì 31 luglio, quando il Teatro Comunale ospiterà dalle 21 una serata dedicata a Luigi Lai con la proiezione del film di Gianfranco Cabiddu. Gran finale sabato 1 agosto con tre appuntamenti distribuiti tra le location simbolo della manifestazione. Alle Grotte del Bue Marino si esibiranno Lauryyn Trio e Mario Ganau, mentre all’Acquario il duo formato da Orlando Mascia e Luca Schirru proporrà un concerto per organetto e launeddas. A chiudere l’edizione 2026 sarà il concerto di Frida Bollani Magoni, attesa al Teatro Comunale alle 22. E la soddisfazione per il cartellone è grande anche da parte delle istituzioni.

Il progetto

«È una collaborazione basata su fiducia e apprezzamento reciproco. Abbiamo sostenuto questo festival perché unisce musica di qualità, paesaggio ed enogastronomia», spiega la sindaca di Dorgali, Angela Testone. Tra i partner storici figura infatti anche la Cantina di Dorgali. A sottolineare il grande valore, anche sociale e comunitario, della rassegna c’è Maria Delogu, in rappresentanza dell’assessorato regionale alla Cultura e Spettacolo: «Trentanove anni e non dimostrarli, mantenendo sempre lo stesso entusiasmo. Una manifestazione che continua a portare nell’Isola artisti di fama internazionale, arricchendo la dimensione culturale del territorio».

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