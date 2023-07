Cala Gonone Jazz numero 36  Da non perdere i live al Bue Marino 

Al via il trentaseiesimo Cala Gonone Jazz Festival: dal 26 al 29 luglio, diversi palcoscenici e modalità di fruizione dei concerti per assicurare momenti di grande spettacolo.

Il cartellone

L’apertura della manifestazione è per questo mercoledì 26 luglio con il primo appuntamento alla Cantina di Dorgali. A partire dalle 21, oltre alle degustazioni guidate offerte da Cantina e Coldiretti, sul palco si susseguiranno il coro femminile di Orosei, Urisè, il quartetto – in collaborazione con il Conservatorio Canepa di Sassari- Bad Talent (già ospite del festival lo scorso anno) e il trio del giovane e talentuoso pianista francese Adrien Brandeis.

Seconda giornata, giovedì 27 luglio, sempre in Cantina e stesso orario, sarà la volta del progetto Elät del trombettista sardo, di adozione finlandese, Mario Massa che si esibirà con una formazione tutta isolana e migrante: la cantante Mixafortuna e Enrico “Kikko” Sesselego. In tema con migrazioni e mescolanze, seguirà il concerto di Irene Serra, trapianta in Inghilterra con il suo ISQ che si avvale della presenza dei musicisti Richard Sadler al contrabbasso, Luca Boscagin alle chitarre e Chris Nickolls alla batteria.

Il 28 luglio si riparte da Gonone e alle 11 tutti pronti per l’imbarco verso le Grotte del Bue Marino dove due concerti attenderanno il pubblico del Festival, quello del violoncellista cagliaritano Gianluca Pischedda con il suo Alone e il progetto Nomads del chitarrista nuorese Marcello Zappareddu accompagnato dal contrabbasso di Salvatore Maltana. Dalle 19.30, il lungomare Palmasera-Villaggio del Jazz, si animerà con tre imperdibili spettacoli. A scaldare l’atmosfera, in attesa del piatto forte, un dj set curato da Momak, seguito da “The Living Room” in collaborazione con l’Accademia Siena Jazz. A concludere questa terza e ricca giornata la storyteller e cantante Vanessa Rubin accompagnata da un notabile ensemble: Danny Grissett al piano, Josh Ginsburg al basso e Mario Gonzi alla batteria.

Sabato 29 ultima mattinata alle Grotte del Bue Marino dove la magia di questo luogo troverà forza e concretezza nell’esplorazione dei suoi segreti, della sua storia e dei suoi simboli con il progetto “Sound from the womb”. Natasa Mirkovic alla voce, Jarrod Cagwin alle percussioni, Gavino Murgia ai sassofoni, flauti e voce, sono i musicisti che daranno vita ad un concerto speciale, una produzione originale per Cala Gonone Jazz Festival 2023. Al Villaggio del Jazz, dalle 19.30, a caricare questa ultima lunga ed elettrizzante serata sarà compito della free music selection a cura di DJ Cris. Subito dopo, sul palco, due formazioni stellari: la prima è quella di More of Lies del trio Moroni/Marsico/Guarino, mentre la seconda sarà quella guidata dall’eclettico Tonino Carotone, impegnato nella promozione del suo ultimo appassionato lavoro “Etiliko Romantiko”.

I biglietti

Tutte le informazioni sul Festival, costo dei biglietti e abbonamenti, oltre ai dettagli sugli spettacoli e sugli artisti, sono disponibili sul sito calagononejazz.it. Biglietti su VivaTicket.

RIPRODUZIONE RISERVATA