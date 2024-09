Cala Gonone, giornata in spiaggia all’insegna di sport e inclusione 

Grande festa di sport e di inclusione venerdì nella spiaggia grande di Cala Gonone con la quarta edizione di “Subacquea zero barriere”. L’iniziativa promossa dall’associazione Blu Best, presieduta da Paolo Insolera, in collaborazione con Speedy sport onlus e il prezioso contributo di Hsa (handicapped scuba association) è stata riproposta nel nome dell’inclusione e di stili di vita sani e attivi che aiutano il benessere fisico e mentale. Decine i partecipanti che tra una bracciata tra le onde e l’altra hanno vissuto un’esperienza molto cara agli organizzatori, impegnati da anni. Il comune di Dorgali ha collaborato per la buona riuscita dell’evento. (f. u.)

