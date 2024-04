Cala Gonone, anticipo d’estate 

Il meteo favorevole avrà senza dubbio dato una mano ma non rappresenta la sola ragione di un cambio di passo evidente. È sufficiente dare uno sguardo alla spiaggia di Cala Gonone: si scorgono già i primi bagnanti. «La stagione è partita nel modo migliore possibile - afferma Marco Mura, albergatore e ristoratore con attività affacciata proprio sul porto -. Tra i nostri clienti abbiamo già francesi, inglesi, tedeschi, oltre ai visitatori di passaggio. Nel fine settimana la struttura è sempre al completo, il resto dei giorni è al 70 per cento. A Pasqua se avessi avuto 4 ristoranti li avrei riempiti tutti. Cala Gonone piace, con la sua offerta tra mare e montagna. Se queste sono le premesse, sarà una stagione da incorniciare».

Presenze

Con una Pasqua così bassa, in tanti hanno deciso di non rischiare, ovvero di aprire le strutture ricettive già a fine marzo. «Chi è rimasto chiuso ha sbagliato - prosegue Mura - in questi giorni sono appena 3 o 4 le strutture aperte. In giro, però, c’è già un bel movimento. Quindi, valeva la pena aprire, come abbiamo fatto noi. Cala Gonone offre tanto anche in questo periodo, non c’è solo il mare. Penso agli amanti delle escursioni che qui trovano il luogo ideale e una natura mozzafiato. I barconi stanno già viaggiando alla scoperta delle meraviglie della costa: si notano a bordo tanti turisti stranieri».

L’imprenditore Alessio Mulas aggiunge: «Ho due alberghi, per il momento ho deciso di aprirne solo uno. In effetti, se guardo in giro, mi sembra una buona stagione. Domenica scorsa c’era parecchia gente. Ecco, i presupposti per fare bene ci sono tutti. Comunque, sebbene il nostro territorio non abbia eguali, dobbiamo migliorare sul fronte dell’accoglienza. Guardare ad altre mete, come Tenerife e Canarie, che magari non hanno la nostra stessa natura ma che riescono ad accogliere quasi tutto l’anno grazie a un servizio curato e all’attenzione al cliente. Poi, il nostro vero problema, per fare il definitivo salto di qualità, è che ancora non abbiamo capito che tipo di turismo cerchiamo».

Turismo attivo

Per il momento è la certezza, quella carta vincente che Cala Gonone si gioca con decisione e che permette di allungare la stagione. Le giornate in spiaggia dedicate alla tintarella per molti vacanzieri non sono la priorità. Chi opta per questo angolo di paradiso ama la sua conformazione, tra mare da favola e montagna selvaggia. Marco Mura puntualizza: «La stagione è partita con il botto. L’impressione è che la nostra località sia davvero un’isola felice. Così, se da una parte il meteo ci sta dando una mano, dall’altra il merito è tutto della natura. Cala Gonone accontenta un po’ tutti, fa la differenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA