Cala Goloritzè secondo l’Ai fa discutere il web 

Una pagina intera dedicata a Cala Goloritzè nel profilo facebook “quelchenonsapevi” ha scatenato nei giorni scorsi l’ironia dei cibernauti social. Il motivo? La foto dell’arco di roccia a corredo del pezzo che esalta le bellezze della famosa spiaggia della Costa di Baunei non ha niente a che fare con Cala Goloritzè, poiché si tratta di un’immagine generata dall’Intelligenza Artificiale. Una svista o una sapiente operazione di marketing? Il profilo stesso comunica che nei post sono presenti immagini generate dall’AI e invita i cibernauti a inviare “lo scatto giusto”, in caso di incongruenza evidente: “I nostri contenuti sono creati con l'aiuto dell'AI e a volte non riusciamo a trovare la foto perfetta per ogni curiosità. Ma niente paura: tutte le informazioni che pubblichiamo sono verificate più volte dal nostro team di esperti – si legge nel post - la sostanza c'è, manca solo un po' di forma... ed è qui che entri in gioco tu! Hai lo scatto giusto? Condividilo con noi! Chissà, magari la tua foto diventerà virale!”. Centinaia le segnalazioni dell’incongruenza nei commenti che hanno rimarcato la superficialità di un simile comportamento. Anche il comune di Baunei ha ironizzato sul modus operandi del sito: «Ci sono cose che non sappiamo – si legge sul profilo facebook curato dall’amministrazione -. altre, invece, le sappiamo bene, nessuna Intelligenza Artificiale è capace di creare un paradiso autentico».