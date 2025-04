Cala Fuili, domani riapre la provinciale 

Dopo la frana e gli smottamenti di gennaio è prevista venerdì (ore 9) la riapertura della provinciale 26 bis che collega Cala Gonone e Cala Fuili. La strada ha rilevanza turistica. Per la riapertura si sono impegnate la Provincia e la Nugoro spa, con messa in sicurezza del costone roccioso e il ripristino dell’asfalto danneggiato. Per i cantieri intercorsi dal 7 al 12 aprile, sono serviti 27 mila euro. Realizzato anche un sentiero, utile agli appassionati delle arrampicate. «È un primo intervento che ha visto l’ente intervenire tempestivamente. Il maltempo ha bloccato la riapertura portandoci a posticiparla di due giorni - dice l’amministratore della Provincia, Giuseppe Ciccolini -. Tutto il tratto che da Cala Gonone porta a Cala Fuili è stato inserito dalla Regione in una programmazione più ampia che consentirà la messa in sicurezza di tutto il versante».

