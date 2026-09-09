Cala Finanza, indagini a Roma 

Nuovo colpo di scena nell’affaire di Cala Finanza. L’attività è coperta dal massimo riserbo ma, nei giorni scorsi, le indagini condotte dai pm Alessandro Bosco e Sebastiano Carpinato (l’inchiesta culminata con il sequestro di Villa Joy) sono arrivate a Roma. Personale delle Fiamme Gialle, su delega dei pm della Procura di Tempio, si sono presentati in alcuni uffici per acquisire documentazione sui permessi rilasciati tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026. L’attenzione degli investigatori è concentrata sull’iter del rilascio dell’Autorizzazione Zes Unica da parte del Dipartimento per il Sud (articolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri). I finanzieri avrebbero chiesto e ottenuto, esibendo un ordine dei magistrati di Tempio, i documenti dell’iter di rilascio della Zes Unica per Cala Finanza. Il provvedimento (revocato ai primi di luglio di quest’anno) consentiva il cambio di destinazione d’uso di villa Joy, da immobile residenziale a ristorante. Tutta la trafila burocratica dei permessi adesso è al vaglio della magistratura.

Pareri negativi

La domanda che si pongono gli investigatori è questa: sulla base di quali presupposti è stata rilasciata l’autorizzazione Zes per il progetto di Tavolara Bay, che era stato valutato negativamente dagli uffici tecnici del Comune di Loiri, dalla Provincia, dalla Regione e da diversi ministeri. Unico “parere favorevole” era quello del Consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo, l’assemblea civica nel novembre del 2025 diede il via libera a una classificazione urbanistica di Cala Finanza, rendendo possibile il cambio di destinazione d’uso di Villa Joy. La Procura di Tempio sta entrando nel merito delle decisioni del Dipartimento per il Sud, ossia sta verificando sulla base di quali argomentazioni o eventuali “interventi” esterni sia stato rilasciato un permesso “osteggiato” da una nutrita pattuglia di enti locali e articolazioni dello Stato. L’inchiesta riguarda sempre meno i lavori di Cala Finanza e sempre di più i permessi rilasciati per il progetto di Tavolara Bay. I legali della società, i penalisti Gian Luca Aste e Fabio Varone, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.

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