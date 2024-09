Cala Fighera, Calamosca e Sella del Diavolo: attenti a divieti e multe 

È uno dei promontori più belli e suggestivi che si affacciano sul mare, simbolo della città. Ma l’oasi di rocce e macchia mediterranea che si estende per centinaia di ettari alle spalle della Sella del Diavolo, sino a Calamosca, è anche un labirinto di insidie e divieti, dove è facile – se non si fa attenzione alle ordinanza – finire nei guai.

Pescatori multati

Così come è accaduto a marzo ad un gruppo di cinque ragazzi che, con canne da pesca e fucili subacquei, erano entrati via mare nell’area di Cala Fighera interdetta al pubblico per il pericolo dei crolli. Oltre a pagare una sanzione da poche centinaia di euro hanno rischiato anche il sequestro del gommone e dell’attrezzatura. In origine per tutti era scattata anche la denuncia in stato di libertà per “inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di sicurezza pubblica”, ma in Procura il fascicolo è stato immediatamente archiviato perché l’infrazione era già punita con la sanzione amministrativa, dunque la contestazione di un reato non era prevista.

Il sequestro del drone

Non è scampato al sequestro, invece, un altro ragazzo che – qualche mese prima – aveva fatto volare il proprio drone nel promontorio, sopra una zona che risulta ancora essere militare e dunque sottoposta al divieto di sorvolo. Stando alle poche indiscrezioni il piccolo velivolo radiocomandato che stava riprendendo la Sella del Diavolo e il promontorio avrebbe sorvolato un’area nella quale vige il divieto di fotografare e anche norme specifiche stabilite dall’Enac. Il giovane pilota sarebbe stato rintracciato tra il rifugio e il Tempio punico, cadendo dalle nuvole sul fatto che non fosse permesso riprendere. L’attrezzatura è stata sequestrata e rischia ora che gli venga notificata una multa salata: il timore è che la sanzione possa arrivare sino al 64mila euro, ma vista l’inoffensività della questione il verbale potrebbe essere molto ridimensionato. Solo un’identificazione, invece, per un escursionista che – girando per i sentieri del colle sul mare – è finito in una zona militare dismessa ma non ancora passata alla Regione e su cui vige il divieto d’accesso.

Spiaggia naturista

A rischiare sanzioni per l’inosservanza dell’ordinanza sul pericolo crolli ci sono anche tanti bagnanti che frequentano la spiaggia naturista di Cala Fighera, che si trova proprio sotto il costone dove si sono verificati gli smottamenti di rocce. Per ora, però, non sono state segnalate sanzioni a loro carico.

