Cala di Volpe, campi nel mirino della Procura 

Un campo di calcetto e uno per il paddle, in uso alla esclusiva clientela dell’Hotel del Cala di Volpe, secondo la Procura di Tempio sono stati realizzati in assenza dei nullaosta e delle autorizzazioni previste dalla legge. La vicenda è approdata davanti ai giudici del Tribunale di Tempio e riguarda fatti avvenuti alla fine del 2021. Sotto accusa ci sono Mario Ferraro, amministratore unico della srl Sardegna Resorts (controllata dal Qatar) proprietaria dei terreni e del prestigioso albergo di Porto Cervo, il direttore del lavori, Danilo Cannas e Salvatore Sanna, titolare dell’impresa che ha realizzato gli impianti sportivi in uno degli angoli più belli della Costa Smeralda. Le indagini sono state condotte dal personale del Corpo Forestale. Stando alle ipotesi di reato del pm, il progetto del piccolo centro sportivo è carente di alcuni importanti permessi. In realtà, dal capo di imputazione, si deduce che gli impianti sono stati realizzati dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che, però, è priva della valutazione sulla compatibilità “tra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato”. Inoltre non sarebbe stato ottenuto il nullaosta idrogeologico. Le tre persone sotto processo sono difese dagli avvocati Gaetano Balice, Antonio Fadda e Jacopo Merlini.

