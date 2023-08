Cala Caterina, sbarcati ieri sette tunisini tra i bagnanti 

Un anno dopo, gli sbarchi di migranti partiti probabilmente dal Nord Africa, sono ripresi anche a Villasimius. Hanno attraversato il mare in sette con un barchino in vetroresina di sette metri e mezzo, approdando in una caletta isolata della spiaggia di Cala Caterina, affollata di bagnanti. A notarli sono stati alcuni turisti sul litorale di Villasimius che prendevano il sole nella stessa caletta, avvertendo la Capitaneria di porto.

Quando le forze dell’ordine sono arrivate c’era solo il barchino sul bagnasciuga, poi rimorchiato fino al vicino porto. Lì sono stati notati cinque dei sette migranti approdati: sono stati presi in consegna dalla Guardia di finanza che ha fatto subito scattare l’operazione per la loro identificazione. Potrebbero essere tunisini o di alti Paesi del Nord Africa. Per tutta la giornata la Guardia di finanza e la Guardia costiera hanno cercato di rintracciare gli altri due migranti (sarebbero stati i compagni di viaggio a raccontare di essere partiti e di essere approdati in Sardegna in sette). Di loro non è stata ancora trovata traccia. Avrebbero tutti trascorso diverse ore riposando tra la macchia mediterranea vicino alla spiaggia. Poi, cinque sono stati ritrovati, ma all’appello ne mancano due. Lo scorso anno come ricorda il comandante della Guardia costiera di Villasimius, Massimiliano Camba, ci sono stati cinque sbarchi con 70 migranti a Cala Caterina e all’isola dei Cavoli. Avant’ieri sono stati invece 17 i migranti sbarcati a Maladroxia, sul litorale di Sant’Antioco. Come quelli ritrovati a Villasimius si trovano ora al Centro di prima accoglienza di Monastir.

