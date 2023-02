Cala Brandinchi, accordo sulle aree 

Riorganizzare gli accessi al mare, migliorare la fruibilità dei servizi e intervenire sulla viabilità. La variante generale al Piano di utilizzo dei litorali, documento in vigore dal 2019, è stata approvata all’unanimità ieri in Consiglio comunale e di fatto riscrive gli assetti di tutte le aree di accesso alle spiagge del paese. Il documento non entra nel merito solo dei servizi alla balneazione, come concessioni balneari, chioschi bar, servizi igienici, passerelle, docce e parcheggi, ma lancia anche un’ottica più ampia di pianificazione territoriale che prevede la realizzazione di percorsi ciclopedonali e aree verdi attrezzate.

Accordi con i privati

Il cuore della relazione sono gli accordi che l’amministrazione guidata da Rita Deretta ha sottoscritto con i proprietari di alcune tra le zone di maggior interesse su cui gravavano annosi contenziosi con i proprietari. «Abbiamo individuato aree da espropriare per esigenze di interesse pubblico e per agevolare iniziative imprenditoriali che incidono sulla qualità dei servizi alla balneazione – ha commentato la prima cittadina – oggi non abbiamo timore di ragionare sugli espropri ma è un percorso che implica tempi lunghi e costi e pertanto abbiamo dialogato con i privati per un confronto». Tra le varianti più corpose quella sugli accessi a Cala Brandinchi sud e nord, dove il Comune chiede la cessione della strada e di un’area per realizzare i bagni pubblici e in cambio la proprietà potrà aprire un punto di ristoro. Prioritario per La Cinta è invece il miglioramento dell’accessibilità anche tramite l’acquisizione di aree private. «L’accesso va allargato con azioni di governance da parte del Comune perché è una questione di sicurezza – ha spiegato Rita Deretta – abbiamo pre-ordinato un esproprio per realizzare opere pubbliche che permettano un maggiore fruibilità».

Servizi a Punta Molara

Tra gli interventi più interessanti quello sul parco di Punta Molara, un’area naturalistica di pregio oggi priva di servizi e in cui sorgerà un punto di ristoro, servizi igienici e un info point. «È un prodotto turistico che non possiamo non sfruttare». Su alcune zone gli espropri sono già stati pre-ordinati ma la strada percorsa finora è quella del confronto con i privati. Oltre ai portatori di interesse il dialogo è aperto anche con la cittadinanza, a cui la sindaca Deretta nelle prossime settimane dedicherà due giornate per presentare nel dettaglio la relazione preliminare. Infine il documento verrà sottoposto al Servizio Tutela del paesaggio per l’approvazione definitiva.