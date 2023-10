Cala Bitta, stop del Tar a Molinas 

Il boccone è ghiotto, quasi 200 posti barca a due passi dalla Costa Smeralda. La marina di Cala Bitta piace talmente tanto che la sua gestione è finita davanti al Tar. La contesa è tra la società Sitas, del gruppo Molinas e la Pontile Golfo di Arzachena S.r.l. dell’imprenditore arzachenese Lucio Filippeddu. E i giudici amministrativi, nel primo round di una battaglia che si annuncia lunga, hanno fatto piazza pulita dell’affidamento alla Sitas. Il Tar, accogliendo le richieste dell’avvocato Carlo Careddu, legale di Filippeddu, ha annullato l’esito della “Procedura comparativa ristretta indetta per l'assegnazione di una concessione demaniale marittima per la riqualificazione e gestione dell'approdo turistico di Cala Bitta”.

Storia del porticciolo

Salta dunque l’affidamento della marina di Cala Bitta ai Molinas e, per ora, salta anche il progetto sulla base del quale il gruppo degli imprenditori di Calangianus aveva ottenuto dalla Regione il piccolo approdo. Si parla di un “investimento quantificato in oltre otto milioni di euro, con importanti opere programmate (realizzazione di un Club Nautico di circa 360 metri quadri di superficie coperta, un distributore di carburanti e la realizzazione di un parcheggio ex novo di 200 posti auto”. Il caso del porticciolo turistico di Cala Bitta è alquanto singolare, almeno stando a quanto emerge dalla contesa in corso. Per un certo numero di anni, i Molinas hanno gestito l’approdo senza una concessione valida e a quanto pare senza versare un adeguato canone. Il Servizio Demanio della Regione sana la situazione incassando una parte degli arretrati (con una transazione) e indicendo una gara per l’affidamento.

Tutto da rifare

La procedura si conclude (alla fine del 2022) con l’affidamento proprio alla Sitas dei Molinas (assistita dallo studio legale Ballero). Il legale di Lucio Filipeddu, Carlo Careddu, ha ottenuto l’annullamento della gara ponendo alcune questioni di fondo., Intanto Careddu ha segnalato che la Sitas si era impegnata a realizzare la riqualificazione (da 8 milioni di euro) in trenta giorni, per il legale un obiettivo impossibile. Careddu parla anche di irrealizzabilità degli investimenti “per violazione del principio di sostenibilità ambientale del progetto” e per problematiche “sia sotto l’aspetto demaniale sia sotto quello urbanistico”. E adesso per Cala Bitta è tutto da rifare.

