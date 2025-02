Cal, oggi si scelgono i componenti 

Il Consiglio regionale ospiterà oggi l’Assemblea dei sindaci per l’elezione del nuovo Consiglio delle Autonomie locali che resterà in carica per i prossimi tre anni. I primi cittadini dovranno eleggere 28 componenti che si aggiungeranno agli otto di diritto, cioè i sindaci dei Comuni capoluogo. Per quanto riguarda la presidenza del Cal, il nome più caldo per il posto occupato dalla sindaca di Sestu Paola Secci (Riformatori) è quello del sindaco di Quartu Graziano Milia, che ha già ricoperto questo ruolo. In alternativa, si fa il nome del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia. Ma c’è chi non esclude che il centrodestra sia al lavoro per ottenere un Secci bis.

Oggi i lavori dell’Assemblea per scegliere i componenti del Cal sono in programma dalle 9 alle 13. Il nuovo Consiglio si riunirà nei prossimi giorni per l’elezione del nuovo presidente.

