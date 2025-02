Cal e Anci sulla sanità: «Inaccettabile una riforma che non coinvolga i territori» 

Non solo il disegno di legge 40 è stato bocciato praticamente da tutti gli addetti ai lavori sentiti durante le diverse audizioni, non solo si è dovuto tagliare il provvedimento dei punti che avrebbero comportato un impegno finanziario (e altrettanto succederà al famoso maxi-emendamento della Giunta), ma l’improvviso sprint impresso dalla maggioranza al percorso della riformina della sanità approvata avant’ieri in commissione, cioè la decisione di saltare il parere del Consiglio delle autonome locali, ha scatenato una marea di critiche.

Dice la presidente Paola Secci: «Un fatto inaccettabile, una mossa poco consona, visto che la sanità ricade soprattutto sui territori. Sappiamo i problemi, sono dovuti alla mancanza dei medici di base, alle strutture che stanno chiudendo. Il Cal rappresenta tutti i territori». Sulla stessa linea anche Daniela Falconi, numero uno dell’Anci: «Non va per niente bene questo modo di procedere, le carenze della sanità investono tutti noi, e il nostro contributo è fondamentale. Non solo: si tratta di una legge al ribasso, senza copertura finanziaria non si possono fare troppe cose essenziali».

Nella polemica entra l’opposizione: la vicepresidente della commissione Alice Aroni (Gruppo Misto) sottolinea: «Altro che riforma funzionale, come è stata definita, la maggioranza, dopo dieci mesi di annunci ha varato una norma che contiene solo lo spoil system. Inoltre, credo che le riforme non si possano fare a colpi di maggioranza».

Giovedì la presidente del parlamentino, Carla Fundoni, dopo il via libera aveva spiegato: «Dagli uffici della presidenza del Consiglio è arrivata la comunicazione che non ci sarà necessità di passare attraverso il parere del Cal, quindi, chiusa la votazione del ddl 40, ora ci saranno solo i dieci giorni tecnici per la relazione di minoranza». Dunque, il ddl approderà in aula entro fine mese, probabilmente il 25 o 26 febbraio.

«La Commissione non ha chiesto il parere del Cal perché ha applicato quanto previsto dall’articolo 9 della legge regionale 17/01/2005, n. 1 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali”. L’articolo 9, al comma 1, disciplina i casi in cui è obbligatorio chiedere il parere al Cal. E non è questo il caso. Non vi è stata, dunque, alcuna volontà di scavalcare il Cal. Tra l’altro se il Consiglio delle autonomie locali avesse ritenuto necessario esprimere delle osservazioni l’avrebbe potuto fare senza bisogno della richiesta della Commissione, come previsto dal comma 4 dell’articolo 9: “Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni, osservazioni su qualsiasi atto che debba essere approvato dal Consiglio regionale. Le osservazioni sono espresse per iscritto ed allegate alla relazione della Commissione”. (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA